Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 2.4 (Yunli, Jiaoqiu, collab Fate Stay Night en 2025…)

Le tournoi du Luofu transforme March 7th

Avec cette version, l’Astral Express revient au Luofu pour quelques vacances mouvementées, puisqu’un tournoi désignant le meilleur épéiste du coin aura lieu, avec bien entendu quelques menaces peu amicales qui s’inviteront à la fête. La quête du Pionnier va donc continuer et s’ouvrir sur un nouvel arc, en sachant qu’il ne s’agira ici que de la première partie. On y retrouvera une nouvelle map qui va nous emmener dans les profondeurs de la prison du Luofu.

Durant ce retour au Luofu, March 7th va apprendre la voie de l’épée et pourra désormais emprunter le chemin de la voie de la Chasse, en étant de type Imaginaire.

Elle pourra changer de type de la même manière que notre protagoniste. Cette nouvelle version du personnage 4 étoiles pourra buffer un allié sur le terrain en améliorant sa vitesse. Lorsque ce personnage buffé attaquera, March 7th va accumuler des points, qui, une fois à leur limite, permettront à cette dernière d’attaquer directement après avec une attaque normale renforcée.

Les bannières de la version 2.4

Le premier personnage inédit de cette version 2.4 se nomme Yunli, et est de type Physique et de la voie de la Destruction. Ne vous fiez pas à l’apparence frêle de cette jeune guerrière, qui va manier une énorme épée en combat qui pourra devenir encore plus grosse. Elle sera spécialisée dans les contre-attaques et pourra provoquer les ennemis, ce qui rappelle beaucoup Clara.

Le deuxième personnage 5 étoiles de la mise à jour est Jiaoqiu, de type Feu et de la voie de la Nihilité. Il va infliger des dégâts sur la durée en marquant les ennemis et installer une zone autour des adversaires pour accumuler ses marqueurs.

Yunli sera présente dans la première bannière avec Huohuo et les personnages 4 étoiles Yukong, Hanya et Lynx. Jiaoqiu sera dans la deuxième phase avec Sparkle et les personnages 4 étoiles Hook, Guinaifen et Arlan.

Les événements de la version 2.4

Si l’on met de côté les événements habituels comme les 10 tickets d’invocations et les doubles récompenses en Univers simulé, il y aura peu de nouvelles choses à découvrir dans cette version 2.4.

Le plus gros événement sera centré sur la nouvelle version de March 7th, avec la possibilité de suivre l’histoire de son apprentissage et d’effectuer des choix pour orienter le récit et les combats à effectuer. Cela permettra notamment de récupérer les Eidolons du personnage.

Le deuxième événement concernera les fameuses poubelles, qu’il faudra prendre en photo dans des niveaux façon Pokémon Snap (ça ne s’invente pas). Et ces poubelles auront même droit à un second événement dans lequel il faudra combattre, mais cette fois-ci, à leurs côtés.

Une collaboration avec Fate Stay Night

La grosse surprise de la présentation a été l’annonce d’un crossover entre Honkai Star Rail et Fate/Stay Night : Unlimited Blade Works. Un partenariat assez inattendu dont on ne sait rien pour l’instant, même si tous les fans de cet animé sont déjà en émoi.

Est-ce que cela veut dire que Saber, Archer, Gilgamesh et d’autres personnages seront jouables dans le jeu de HoYoverse ? Après tout, le studio a déjà eu une collaboration du même genre en ajoutant Aloy dans le casting de Genshin Impact. Il pourrait aussi s’agir de nouveaux costumes aux couleurs de l’anime. Plein d’hypothèse sans réponse pour le moment, et pour case, ce crossover n’aura pas lieu avant le troisième trimestre de l’année 2025.

Les codes jades stellaires

Des codes pour obtenir des jades stellaires et d’autres récompenses ont été distribués et ne sont valables que quelques heures. Voici les codes à entrer :

NS3ELGCC64LF

ZA2FMHCD6553

QSKF4GUV6ML7

Quand sortira la version 2.4 de Honkai Star Rail ?

La version 2.4 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 31 juillet prochain, dans la matinée. Vous pourrez récupérer des jades stellaires en compensation de la maintenant qui aura lieu quelques heures avant cela.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.