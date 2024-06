Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 2.3 du jeu (Firefly, Jade, nouveau mode de jeu…)

Une nouvelle quête principale à découvrir

Au revoir Penacony, ou presque. Dans cet épilogue, notre personnage principal ne quittera pas totalement la planète puisqu’une nouvelle quête pionnière nous demandera de vivre une aventure dans un bateau de croisière un peu spécial, avec des passagers qui viendront causer un peu de boucan.

Les bannières de la version 2.3

On commence donc avec Firefly, ou Luciole (ou Sam). Un personnage appartenant à la voie de la Destruction de type Feu, qui se la joue mecha et qui devrait taper dans l’oeil de beaucoup de monde. Ce personnage 5 étoiles consommera ses PV en attaquant avec sa compétence, puis changera de style avec son ultime, avec plus de vitesse et des attaques qui vont régénérer ses PV. Elle peut même appliquer l’état de faiblesse de feu aux ennemis.

Jade sera quant à elle un personnage quantique de la voie de l’Erudition, qui attaquera ses ennemis avec un fouet. Elle peut booster les alliés en échange de leurs PV avec sa compétence et l’allié bénéficiant de sa compétence va alimenter un compteur pour que Jade lance une attaque de suivi.

Pour la première partie de la mise à jour, vous retrouverez Firefly aux côtés de Ruan Mei, tandis que Gallagher, Xueyi et Micha en personnages 4 étoiles. La phase 2 concernera donc Jade ainsi qu’Argenti, avec Asta, Natasha et Serval.

Les événements de la version 2.3

La version 2.3 est importante puisqu’elle apporte deux modes de jeu en plus. Enfin, presque, car le premier est une version alternative de l’Univers Simulé, un peu plus libre d’accès étant donné que vous pourrez même jouer vos personnages de bas niveau.

Leur niveau sera augmenté pour l’occasion, et vous aurez même droit à des sets et à des cones temporaires pour les buffer. Le principe reste à peu près le même que l’Univers Simulé, avec quelques variantes dans les reliques à obtenir, les récompenses, et les chemins à choisir. 2 nouveaux sets seront à découvrir ici pour équiper les personnages, notamment Firefly et Jade.

Second mode à voir le jour, et permanent, un mode qui fait écho à celui de Pure fiction, si ce n’est que vous devrez ici combattre des boss. Toutes les six semaines, le challenge et les récompenses seront renouvelés.

Parmi les événements temporaires, on note un simili-Candy Crush avec les petits oiseaux en origamis, ainsi qu’un événement classique centré sur les combats à enchaîner, tandis que les événements de bonus x2 pour les matériaux seront de la partie comme bien souvent.

Les codes jades stellaire

Comme lors de chaque live de présentations, des codes pour obtenir des jades stellaires ont été distribués :

3AJUD36P766B

DA3VV367PP7X

QB3DC36PP673

Quand sortira la version 2.3 de Honkai Star Rail ?

La version 2.3 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du mercredi 19 juin prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.