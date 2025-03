Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.2 (Personnage 5 étoiles gratuit, Castorice, Anaxa…)

Un voyage pour trouver la Mort en personne

Cette version 3.2 de Honkai Star Rail nous permettra d’abord d’accomplir une nouvelle quête de Pionnier en partant à la recherche de Thanatos, le Titan de la Mort, et c’est Castorice qui va nous accompagner durant ce périple. On voyagera principalement au sein de la ville de Styxie, la cité-Etat des dragons et des vagues qui a été détruite.

C’est là-bas que l’on rencontrera Pollux, qui n’a rien du chien au lissage brésilien auquel on peut penser puisqu’il s’agira d’un dragon qui sera l’un des nouveaux boss du jeu et qui va se renforcer au fur et à mesure que vous perdrez des PV.

Les bannières de la version 3.2

Castorice sera donc logiquement le premier personnage 5 étoiles inédit de cette mise à jour, et sera de type Quantique suivant la voie du Souvenir. Elle pourra invoquer un dragon à ses côtés (Aile du néant), qui fera de lourds dégâts aux ennemis en puisant dans ses PV avec des attaques impressionnantes (et sans doute avec l’animation la plus spectaculaire de tout le jeu).

Il récupérera des PV si un allié en perd et augmentera ses dégâts de la même façon. En quittant le terrain, son attaque va aussi soigner les alliés. Si un personnage tombe au combat, Castorice pourra le réanimer, qu’elle soit dans l’équipe ou non (ce qui semble être beaucoup trop fort).

Deuxième personnage 5 étoiles de cette version 3.2, Anaxa, de type Vent et qui suit la voie de l’Erudition. Chaque fois qu’il attaquera, il infligera une faiblesse aléatoire à l’ennemi. Son attaque ultime lui permet directement d’appliquer les sept faiblesses élémentaires sur tous les ennemis, ce qui permet de renforcer ses attaques.

Castorice sera dans la première phase de la version 3.2, aux côtés de Fugue (Pérégrine), Jioaqiu et Acheron, avec Gallagher, Lynx et Pela en personnages 4 étoiles. Pour la seconde phase, on retrouvera Anaxa et Dr. Ratio, avec Dan Heng, Moze et Serval en personnages 4 étoiles.

Les événements de la version 3.2

Du côté des événements, on commence avec « Choc des phoques super méga fun », un tournoi assez spécial avec des bébés phoques (oui) qu’il faudra faire bouger sur un terrain comme des boules de billard (oui oui) pour effectuer des attaques spéciales. Chaque phoque aura ses propres spécificités. Cet événement ne sera visiblement pas limité à cette version 3.2 pour la partie multijoueur.

Pour « Eclat stellaire de l’aube », on retrouve ce que l’on connait un peu mieux avec des combats qui auront des règles spéciales et qui vous laisseront contrôler des personnages que vous ne possédez pas forcément.

Et comme cette version 3.2 arrive pour le deuxième anniversaire du jeu, cela ne s’arrête pas là. Plein de récompenses sont au programme, notamment via un événement nommé « Star Rail WORLD » qui prend la forme d’un jeu de gestion où vous devrez organiser une exposition en compagnie de tous les personnages du jeu. Des mini-jeux viendront également ponctuer le tout.

Les cadeaux pour le deuxième anniversaire

Le plus beau cadeau de cet anniversaire est la possibilité d’obtenir un personnage 5 étoiles gratuit entre Luocha et Ruan Mei. Deux très bons personnages, encore aujourd’hui. Dès la version 3.2 et jusqu’à la fin de la version 3.4, vous pourrez donc choisir l’un des deux et l’obtenir sans rien dépenser. Un autre personnage 5 étoiles sera offert plus tard dans l’année, sans que l’on sache qui (même si on pense à la collaboration avec Fate Stay Night).

On notera également que la bannière permanente va changer… si vous le souhaitez. Blade, Seele et Fu Xuan pourront être ajoutés ici en remplacement des autres personnages. Vous serez libres de les intégrer dans la bannière ou non. Des cônes de lumières liés aux personnages qui sont apparus avant Penacony seront ajoutés à la boutique d’échange pour les obtenir plus facilement.

Le bonus de connexion habituel passera de 10 tickets d’invocations à 20. Le 26 avril, vous pourrez également ouvrir une carte de vœu en provenance de certains personnages, pour récolter 1 600 jades stellaires.

De plus, les événements qui doublent normalement les récompenses lorsque vous farmer des matériaux ou des reliques seront ici triplés. Et pour les mélomanes, un concert Star Rail LIVE 2025 sera diffusé sur YouTube le 3 mai prochain.

Les nouveautés à venir

Au rayon des nouveautés, on notera l’apparition d’un paramètre pour recycle automatiquement les reliques en fragments, pour moins encombrer votre inventaire. Et pour les reliques de haut niveau, un recyclage « intelligent » fera également le tri en se débarrassant de vos reliques les moins bien calibrées.

Le jeu va également changer un peu sa narration en intégrant les courts-métrages animés directement dans l’aventure. Attendez-vous à en voir de plus en plus à l’avenir, pour des séquences importantes.

Quelques personnages sortis durant les premières mises à jour du jeu vont également être retravaillés. On parle ici de Kafka, Louve d’argent, et Blade, qui vont recevoir des améliorations dans la version 3.4 du jeu.

Les codes jades stellaires

Plusieurs codes pour obtenir des jades stellaires ont été distribués et ne sont valides que quelques heures. Les voici :

JS3MKMVNEL63

LT25JMU7F477

CA353MC6WMQB

Quand sortira la version 3.2 de Honkai Star Rail ?

La version 3.2 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du 9 avril. Une période de maintenant aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.