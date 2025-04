Honkai Star Rail : La mise à jour 3.2 est là avec plein de récompenses à récupérer

Commencez à récupérer les cadeaux du deuxième anniversaire

La version 3.2 de Honkai Star Rail peut désormais être téléchargée et vous donne accès à une nouvelle quête principale sur la planète d’Amphoreus, dont l’épopée continue aux côtés de certains personnages comme Castorice. C’est d’ailleurs elle qui est le premier personnage 5 étoiles inédit de cette mise à jour, et qui peut être invoquée dès maintenant dans le jeu pour celles et ceux qui auront le plus de chance.

Anniversaire oblige, le jeu vous propose également de récupérer un personnage 5 étoiles gratuit parmi ceux que l’on retrouve habituellement dans la bannière permanente d’invocation, mais pas que. Luocha et Ruan Mei peuvent aussi être sélectionnés en tant que récompenses, ce qui n’est pas rien. On notera aussi l’arrivée de nouveaux événements et de bonus de connexion pour faire le plein de récompenses afin de vous aider à invoquer plus facilement, sans forcément avoir besoin de sortir la carte bleue.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.