Hogwarts Legacy nous fait voyager en musique avec un orchestre symphonique

Hogwarts Legacy fait partie de ces jeux qui ont de grandes chances d’apparaitre lors de Game Awards de cette année, qui se dérouleront un peu plus tard cette semaine. Le jeu sort maintenant dans un peu moins de deux mois, ce qui veut dire que sa promotion va s’accélérer dans les semaines à venir. Warner Bros nous a récemment offert une démonstration de gameplay pour mieux nous familiariser avec ce qui nous attend dans cette grande aventure, que l’on espère être accompagnée par une bande-son enivrante. Et ça part bien, comme nous le prouve une nouvelle vidéo mettant en avant le morceau « Overture to the Unwritten ».

Un orchestre mené à la baguette

Décidément, les mélomanes sont plutôt gâtés ces derniers temps. Après le concert organisé par Olivier Derivière autour d’A Plague Tale: Requiem, c’est au tour de la musique de Hogwarts Legacy d’être mise en valeur.

Pas d’images inédites ici, mais une démonstration de talent de la part de la chorale et de l’orchestre de l’Université de l’Utah, ainsi que de l’Orchestre symphonique de Salt Lake et d’autres artistes. 54 musiciens interprètent ce morceau qui est maintenant disponible en achat numérique, histoire que l’on puisse bien s’imprégner de l’ambiance du jeu avant de le découvrir dans quelques semaines.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.