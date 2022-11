Hogwarts Legacy présente enfin du gameplay en 4K, tout savoir (combats, personnalisation, château…)

Warner Bros Games a décidé de ne pas attendre les Game Awards pour nous reparler de Hogwarts Legacy, et on ne va pas s’en plaindre. Pour la toute première fois depuis le State of Play qui lui était dédié, le jeu a été au centre d’un showcase spécial qui nous a permis de découvrir tout plein de choses, que l’on vous résume rapidement ici.

Un petit tour à Poudlard

On commence donc par la création de personnage, qui promet d’être complète. En plus des avatars prédéfinis, l’outil de personnalisation proposera de nombreux détails à modifier, avec énormément de visages différents, de coupes de cheveux, des lunettes, des tâches de rousseur, des cicatrices etc. Comme promis, le jeu promet aussi d’être inclusif avec la possibilité d’attribuer la voix que l’on souhaite à son personnage et son dortoir, peu importe son apparence.

Et c’est justement le dortoir de Poufsouffle qui a été présenté ce soir, qui donne l’impression d’être dans une tanière. Le HUD a bien été montré pour la toute première fois, avec la présence d’une mini-map, et des raccourcis pour activer la vingtaine de sorts disponibles dans le jeu.

Le Guide du sorcier a été dévoilé et servira de menu principal. Dans le jeu, ce livre vous sera donné car votre personnage arrive directement en cinquième année, et aura beaucoup de choses à rattraper.

Le château a ici livré quelques uns de ces secrets, et même si le jeu nous fait parfois ressentir qu’il doit aussi tourner sur PS4 et Xbox One (on a déjà mal pour la Switch), ne serait-ce qu’avec ses expressions faciales, la direction artistique permet d’ajouter un certain charme à l’ensemble grâce à une grande attention aux détails. Les scènes de dialogue nous permettent aussi de voir que notre avatar sera entièrement doublé.

Comment se déroulent les cours et les combats ?

Pour celles et ceux qui se poseraient la question : non, Hogwarts Legacy ne se la jouera pas Persona 5 pour ce qui est des cours et ne sera pas une « simulation ». Le temps ne sera pas limité, et ils seront liés à l’histoire ou à la progression de vos capacités. Vous pourrez augmenter vos compétences en assistant à ces cours, mais ils resteront facultatifs pour la plupart.

Concernant les combats, ces derniers nous permettront d’enchaîner les sorts via des raccourcis. On lancera des sorts mineurs qui agiront comme des attaques normales, avant de pouvoir déclencher des sorts plus puissants en les combinant. Chaque sort aura un type particulier (puissance, défense etc.), ce qui sera important lorsque l’on rencontrera des ennemis avec des boucliers spéciaux. Un système à la Batman Arkham avec des contres en appuyant au bon moment pour dévier une attaque sera aussi mis en place.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.