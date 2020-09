Hogwarts Legacy : J.K. Rowling n’est pas impliquée directement dans le développement

L’une des grosses surprises de la conférence PS5 du 16 septembre était le reveal de Hogwarts Legacy, qui faisait l’objet de rumeurs depuis des mois. Mais avec l’actualité bouillante et les nombreuses controverses autour de J.K. Rowling, créatrice de la saga Harry Potter et de tout cet univers, certains fans ont déjà prévu de bouder le jeu, afin de ne pas donner indirectement de l’argent à Rowling. Histoire d’éviter cela, Warner Bros Games a pris la parole pour clarifier les choses.

Le dossier gênant enfin évoqué

Dans une FAQ publiée sur le site de l’éditeur, on peut voir une question mentionnant l’implication ou non de J.K. Rowling dans le projet. La réponse de l’éditeur est alors très simple :

« J.K. Rowling n’est pas directement impliquée dans la création du jeu, cependant, son extraordinaire travail d’écriture est la fondation de tous les projets du Wizarding World. Ce n’est pas une nouvelle histoire de J.K. Rowling. »

Une mise au point claire qui n’a rien d’innocent. Les récentes polémiques autour de Rowling avaient mis l’éditeur et le studio Avalanche dans l’embarras, qui craignaient que le jeu soit boycotté alors que les créateurs et artistes travaillant sur le projet n’ont rien à voir avec l’autrice.

Bien évidemment, le jeu a nécessité l’autorisation de Rowling et fera bien partie du lore officiel de la saga, comme le confirme une dernière déclaration :

« J.K. Rowling soutient Portkey Games et a confié le design et la création des jeux à Warner Bros Games et aux développeurs impliqués dans la création. »

On peut donc deviner que le studio a reçu carte blanche, s’il respectait l’univers déjà existant. Cette clarification permet au moins de rassurer ceux qui ne soutiennent plus Rowling (même si elle touchera évidemment de l’argent tiré des ventes du jeu) et qui avaient peur qu’elle soit directement impliquée dans le projet, mais qui continuent d’apprécier cette saga.

On rappelle, Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard sortira en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.