Hoa lève le voile sur sa date de sortie en vidéo

Pendant le Wholesome Direct, un certain Hoa y est allé de son nouveau trailer. Et il n’est pas venu les mains vides, avec une date de sortie officielle à la clé.

Encore deux mois à attendre

Dans son style faisant clairement penser aux films d’animation de Miyazaki, le jeu de plateformes et de puzzles Hoa nous a ainsi dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay relativement courte. Sur cette dernière, pas grand-chose à se mettre sous la dent si ce n’est un nouveau décor qui nous est présenté, prenant place dans une grotte.

En fait, la plus grosse annonce de ce trailer n’est autre que sa date de sortie, longtemps attendue mais jamais arrivée. Cette fois-ci est donc la bonne, car Hoa arrivera officiellement d’ici le 24 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Voilà donc une bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent le soft avec impatience, et sachez que vous pouvez d’ores et déjà ajouter le titre orienté plateformes et puzzles dans une esthétique flamboyante sur votre liste de souhaits Steam, en attendant sa sortie.