Hitman III : Quelques informations supplémentaires sur la version PlayStation VR

Tout juste annoncée durant le State of Play de Sony, la mouture VR d’Hitman III s’offre quelques informations complémentaires de la part de ses développeurs, IO Interactive. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les possesseurs du PSVR seront aux anges.

Hitman III jouable entièrement en VR, et plus encore !

Alors que nous étions encore un peu dans l’inconnu suite à l’annonce du mode VR pour Hitman III, IO Interactive en a profité pour publier un petit communiqué sur son site officiel avec moult informations. Tout d’abord, il faut savoir que le soft sera jouable entièrement en réalité virtuelle, mais pas que. Effectivement, les deux précédents opus seront eux aussi jouables en VR, mais il faudra obligatoirement passer par Hitman III pour profiter de la fonctionnalité VR.

Chose pour le moins logique, les possesseurs des deux précédents volets pouvant déjà accéder à toutes les destinations de la trilogie Hitman via ce troisième opus. En somme, ce sera une chose qui ravira les fans de la licence et de la VR. Car en tout, cela fait plus d’une vingtaine de destinations à visiter à VR si nous comptons les trois volets.

De plus côté gameplay, tout sera taillé pour la VR. Vous serez en vue subjective, et les divers ustensiles de cuisine comme la poêle pourront être utilisés dans n’importe quelle position pour assommer un garde ou bien dévier des balles, rien que ça.

L’aspect VR offrira des éléments de gameplay plus immersifs et avec une jouabilité légèrement différente en clair, et quoi de plus agréable que de visiter le défilé de mode de Paris, en passant par l’île paradisiaque de Sapienza du premier volet le tout, en réalité virtuelle. Soit dit en passant, les développeurs précisent qu’ils sont encore en train de peaufiner quelques détails, et qu’ils auront plus de détails à nous partager dans les mois à venir.

En attendant cela, rappelons que Hitman III sortira en janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, PlayStation VR, Xbox One et Xbox Series X.