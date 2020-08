Hitman III sera également jouable sur le PlayStation VR

Annoncé en juin dernier, Hitman III, le bébé d’IO Interactive, s’est de nouveau illustré lors du State of Play de Sony. Et ce troisième opus sera sous le signe du VR.

Hitman III envahira également le PlayStation VR

Dans un tout nouveau trailer, nous apprenons de ce fait que notre tueur à gages chauve s’essaiera pour le toute première fois à la réalité virtuelle. Comme nous avons pu le voir dans cette courte vidéo, le titre sera également jouable via le PlayStation VR, et le tout sera entièrement en vue subjective.

Il faut bien l’admettre, le soft promet un aspect encore plus immersif, et de se mettre un peu plus dans la peau de notre habile assassin. Pour l’heure, nous ne savons pas si Hitman III sera jouable entièrement en VR, ou s’il s’agit tout bêtement d’un simple mode VR à part.

Dans tous les cas, nous en saurons plus à ce sujet bien plus tard, et notez que Hitman III sortira en janvier 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X, dont sur le PlayStation VR.