Hitman III nous montre son mode VR dans une nouvelle vidéo

Après nous avoir montré quelques minutes de gameplay à Dubaï et avoir précisé que le poids total de la trilogie ne dépasserait pas les 100 Go sur votre disque dur, Hitman III revient pour nous parler de son mode VR, qu’il a confirmé peu après son annonce.

Vivez l’aventure autrement

Cette vidéo (visionnable seulement sur YouTube) nous permet donc de voir que l’entièreté de l’aventure et des lieux seront accessibles en réalité virtuelle, avec un rendu plus que réussi pour un jeu qui est aussi parfaitement jouable à la troisième personne.

Il sera même possible de jouer aux précédents titres avec ce support, histoire de les redécouvrir sous un autre angle avec l’aide du PlayStation VR.

Hitman III sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One dès le 20 janvier prochain, puis plus tard sur Switch via une version cloud.