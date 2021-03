Hitman III annonce son extension en sept parties, nommée Seven Deadly Sins

On pensait que Hitman III allait être peu à peu abandonné suite au focus mis sur le prochain jeu James Bond chez IO Interactive, avec juste quelques variations de cartes et de cibles uniques pour occuper les joueurs. Pourtant, le studio compte bien continuer à alimenter son jeu avec du contenu nettement plus conséquent, notamment avec cette nouvelle extension nommée Seven Deadly Sins.

Affrontez vos péchés

Comme son nom le laisse deviner, cette nouvelle extension sera centrée sur les Sept Péchés Capitaux, à travers sept packs de contenus. On nous promet ainsi de nouvelles possibilités de gameplay, des objets aux pouvoirs spéciaux et des challenges inédits, avec chaque pack de contenu qui se focalisera sur l’un des péchés.

Le premier contenu nous entraînera à Dubaï et nous entrainera du côté du péché de l’avarice, avec des pièces d’or qui pleuvent par milliers. Ce nouveau contenu apportera également un nouveau costume et deux objets inédits. Bonne nouvelle, il ne faudra pas l’attendre trop longtemps, puisque ce premier DLC arrivera le 30 mars. Notez que chaque pack peut être acheté séparément.

Avec cette arrivée, du contenu gratuit sera aussi distribué à tout le monde comme cela a été le cas ces dernières semaines. Vous n’aurez maintenant plus de roadmap traditionnelle pour chaque mois, mais des roadmaps liées au péché qui est en cours, en l’occurrence la Saison de l’Avarice ici. Celle-ci apportera des contrats inédits et des cibles en plus.

Hitman III est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Switch (en cloud).