Hitman III : Digital Foundry compare les versions next-gen, avec un avantage pour la Xbox Series X

Comme à chaque grosse sortie sur plusieurs plateformes, Digital Foundry s’amuse à comparer les différentes versions afin de voir quelle machine s’en sort le mieux. Aujourd’hui, c’est le cas Hitman III qui a été abordé dans leur dernière vidéo, notamment en comparant les versions PS5 et Xbox Series X |S.

Presque un sans-faute sur Xbox Series X

Dans cette vidéo, on apprend alors que c’est la version Xbox Series X qui tire son épingle du jeu, avec un framerate de 60 fps en 4K, sauf dans le niveau de Mendoza où l’on peut voir quelques (légères) chutes.

Selon Digital Foundry, la PS5 s’en sort un tout petit peu moins bien puisqu’elle ne serait en mesure que d’afficher du 1800p pour le même framerate. On notera aussi que la version Xbox Series S doit se contenter d’un 1080p. Dans tous les cas, ces versions restent bien plus agréables que celles sur les précédentes consoles, grâce à des temps de chargement très réduits.

Hitman III est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Nintendo Switch via le cloud. Vous pouvez retrouver notre test si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu.