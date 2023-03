Hi-Fi Rush : Un mode Photo est disponible, pile pour fêter les 2 millions de joueurs

La sortie surprise de Hi-Fi Rush aura été la bonne surprise de ce début d’année, et depuis un mois, le jeu peut jouir d’une cote d’amour et de popularité assez importante. Le titre de Tango Gameworks a même réussi à se glisser temporairement en haut des ventes Steam alors même qu’il est disponible sur le Game Pass. Un lancement couronné de succès qui se confirme aujourd’hui avec de premiers chiffres, et qui est accompagné par une autre bonne nouvelle.

Chai prend la pose pour l’occasion

What a crowd! Two million players have enjoyed #HiFiRush, and we can't thank you enough! pic.twitter.com/WeESkn8MIw — Hi-Fi RUSH (@hifiRush) March 1, 2023

On apprend tout d’abord que ce sont plus de 2 millions de personnes qui se sont essayées à Hi-Fu Rush. Il est important de préciser que le jeu ne s’est pas vendu à 2 millions d’exemplaires pour autant, étant donné que beaucoup de monde a découvert le jeu via le Game Pass. Mais pour un titre sorti par surprise, qui n’a pas bénéficié d’une campagne de promotion, atteindre ce résultat en un mois est un succès honorable.

Et Tango Gameworks avait encore quelques surprises dans sa manche. Pour un jeu qui transpire autant le style que Hi-Fi Rush, il était dommage de voir que le titre n’intègre pas de mode Photo. Un sacrilège aujourd’hui réparé avec la dernière mise à jour qui ajoute ce mode tant attendu, et qui permet de faire poser Chai et les autres dans plein de poses différentes afin d’immortaliser votre aventure.

Hi-Fi Rush est disponible sur PC et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.