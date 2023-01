Hi-Fi Rush affiche de solides performances, aussi bien sur le Xbox Game Pass que sur Steam

Tango Gameworks a pris un risque en sortant Hi-Fi Rush le même jour que son annonce, mais le culot a visiblement payé. Véritable surprise de la dernière émission Xbox & Bethesda, le beat’em up/jeu de rythme a conquis une large partie du public grâce à un bouche à oreille qui a fonctionné, au point d’en faire l’un des jeux les plus rentables de ces derniers jours sur Steam, alors même qu’il est disponible sur le Xbox Game Pass.

Des premiers chiffres encourageants

On en a eu la preuve à de nombreuses reprises, mais une sortie d’un jeu sur le Xbox Game Pass ne signifie pas pour autant que les ventes du titre vont forcément s’effondrer ou ne pas être à la hauteur des attentes. Hi-Fi Rush le démontre à son tour avec des premiers résultats très encourageants sur Steam, puisque le jeu parvient à intégrer le top 10 des jeux du moment les plus rentables de la plateforme en étant à la neuvième position, à l’heure où l’on écrit ces lignes. Pour rappel, ce classement est établi en fonction du bénéfice rapporté par chaque jeu, et non pas en fonction du nombre de copies vendues.

Une belle performance, surtout dans une semaine chargée en grosses sorties entre Dead Space Remake et Forspoken. Le premier se hisse à la cinquième place, tandis que Forspoken est à la traîne, la faute à plusieurs facteurs dont un prix de base trop élevé pour la plateforme et une campagne marketing qui s’est surtout concentrée sur la version PS5. On notera par ailleurs que les précommandes de Hogwarts Legacy continuent à s’accumuler, ce qui laisse prévoir un départ spectaculaire pour le jeu dans les charts à venir.

Pour en revenir à Hi-Fi Rush, le jeu parvient aussi à se hisser dans les jeux les plus populaires du moment sur le Xbox Game Pass, aux côtés de Monster Hunter Rise, lui aussi tout fraichement débarqué dans le service. En somme, Tango Gameworks peut probablement se féliciter des performances de son dernier jeu, même s’il est encore trop tôt pour savoir si le projet est rentable ou non.