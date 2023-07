Hi-Fi Rush : La mise à jour Arcade Challenge! vient de sortir, avec 2 modes de jeu à découvrir

Une mise à jour XXL, et gratuite

Cette mise à jour nommée Arcade Challenge! ajoute donc deux modes à découvrir, à commencer par BPM Rush!, dans lequel les vagues d’ennemis défilent et où le rythme global va peu à peu augmenter jusqu’à atteindre les 200 battements par minutes. Plusieurs modes de difficulté seront disponibles ici, avec un challenge grandissant, notamment en débloquant la difficulté EX Mode.

Le second mode se nomme Power Up! Tower Up! demande quant à lui d’effectuer une série de défis façon rogue-like. On débute ici avec un Chai remis à zéro, qui devra regagner ses capacités au fur et à mesure selon vos préférences. Il profitera donc de bonus, mais aussi de malus pour pimenter un peu les parties.

On note aussi la présence de nouveaux costumes pour les personnages, de nouvelles attaques, un Mode Photo enrichi avec de nouveaux filtres et des poses inédites, tandis que le studio promet que cette mise à jour ajoute une surprise secrète pour celles et ceux qui collectent tout, sans dire laquelle.

Hi-Fi Rush est disponible sur PC et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.