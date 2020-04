Hellpoint repousse sa sortie pour tenter de s’améliorer

Initialement prévu pour le 16 avril, l’action RPG Hellpoint va finalement arriver un peu plus tard dans l’année. Les développeurs de Cradle Games viennent d’annoncer le report du titre à une date encore indéterminée, bien qu’il devrait tout de même arriver sur consoles et PC avant la période estivale.

Quelques semaines de peaufinage

Dans son communiqué, le studio explique avoir « pris la difficile décision de reporter la sortie d’Hellpoint ». Les raisons évoquées sont un besoin de peaufiner leur production et d’apporter quelques corrections suite aux retours des joueurs sur la démo. Il faut dire que The Thespian Fest, une suite sortie gratuitement sur Steam pour faire office de version d’essai, n’a pas fait l’unanimité en affichant des évaluations contrastées.

Ces semaines de développement supplémentaires permettront aux développeurs d’apporter quelques changements et améliorations d’ici la version finale. Une bande-annonce a tout de même été publiée, se focalisant sur le protagoniste du jeu. On rappellera que ce Hellpoint est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch pour une sortie à la fin du seconde trimestre.