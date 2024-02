Helldivers 2 continue d’atteindre des sommets et se met à jour pour corriger le matchmaking

En dépassant un pic à 200 000 personnes connectées en simultané sur Steam, Helldivers 2 s’est imposé sans mal comme le jeu édité par PlayStation ayant connu le plus grand succès sur la plateforme de Valve. Un score étonnant qui ne marquait que le commencement pour le jeu d’Arrowhead. Aujourd’hui, le titre dépasse les 457 649 connexions simultanées sur Steam, lui permettant de rentrer dans le top 20 des jeux les plus joués sur cette plateforme.

Face à cette affluence inattendue, le studio est au travail pour corriger rapidement ce qui poise problème au plus grand nombre. C’est pourquoi il a sorti un nouveau patch hier qui permet notamment de régler quelques soucis de matchmaking tout en préparant le titre à accueillir des serveurs plus costaud. C’est le PDG du studio lui-même qui en parle sur X (Twitter).

Patch going out now. Highlights include resolved matchmaking and prep for increased server load. Let's gooo! pic.twitter.com/tjWS9PZ6zI

— Pilestedt (@Pilestedt) February 20, 2024