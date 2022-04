Hell is Us : Le nouveau jeu d’action-aventure de Nacon et Rogue Factor dévoile un premier teaser

Après avoir travaillé chez Eidos Montreal en tant que directeur artistique sur des titres comme Marvel’s Guardians of the Galaxy ou les récents Deus Ex, Jonathan Jacques-Belletete a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure avec le studio Rogue Factor. Ce dernier s’entoure de l’éditeur français Nacon afin de développer et publier son prochain jeu, Hell is Us, qui se dévoile rapidement avec une première vidéo.

L’Enfer, c’est les autr… nous

Hell is Us est décrit comme un jeu d’action et d’aventure qui souhaite replacer le sentiment de découverte au sein même de l’expérience. Ainsi, aucun journal de quête ne sera présent, ni de points précis sur le carte pour que les joueurs et joueuses ressentent à nouveau « le frisson de l’aventure, guidés par leurs sentiments et leurs instincts ».

En dehors de cela et de la vidéo que l’on peut voir, qui nous montre un univers sombre et intriguant, on sait seulement grâce à Game Informer que Hell is Us nous plongera au sein d’une guerre civile dans laquelle notre protagoniste devra combattre des créatures liées à la Calamité, et ce avec des armes spéciales. On apprend également que le titre utilisera l’Unreal Engine 5.

Hell is Us est pour l’instant prévu pour sortir en 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.