Hell is Us : Jonathan Jacques-Belletête (Deus Ex) nous parle des origines du projet

Hell is Us est l’un des titres les plus intrigants du catalogue de Nacon. Son premier teaser avait de quoi attiser la curiosité, et la promesse d’un monde ouvert dans un univers aussi sombre et étrange donne clairement envie d’en savoir plus. Alors Nacon a bien entendu donné quelques nouvelles du titre lors du dernier Nacon Connect, mais seulement avec un journal de développeurs, où le directeur créatif Jonathan Jacques-Belletête nous en a dit un peu plus sur le jeu.

Un monde mystérieux qui pousse à l’exploration

Dans cette vidéo (accessible sur YouTube), le directeur créatif du projet nous raconte les origines de Hell is Us et les axes principaux du jeu, avec ses thématiques. L’équipe avait envie de créer un monde ouvert qui laisserait les joueurs et joueuses aller à leur rythme, en mêlant action et exploration, avec sans doute pas mal de choses à découvrir en chemin et une guerre civile à gérer.

Des images un peu plus parlantes sont disponibles dans la galerie ci-dessous, avec des screenshots qui donnent encore plus envie de voir du gameplay en mouvement.

Avec ce maigre aperçu, vous pouvez vous douter qu’aucune information sur la sortie du jeu n’a été partagée. Hell is Us est pour l’instant prévu pour sortir en 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.