Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici du Heaume-miroir Nokrien. Celle-ci est obtenable dans les Catacombes au pied des falaises à l’est de l’Académie de Raya Lucaria.

Où trouver le Heaume-miroir Nokrien ?

Emplacement : Catacombes au pied des falaises

Pour obtenir ce casque, partez du site de grâce Nord de la chaussée de Liurnia. Partez sur le chemin descendant de la falaise sur la gauche. Continuez de descendre jusqu’à apercevoir sur votre droite l’entrée des Catacombes au pied des falaises. Accédez au site de grâce de l’endroit puis prenez l’ascenseur. Continuez tout droit, prenez à droite à la porte du donjon qui renferme le boss et encore une fois poursuivez sur le chemin.

Vous devriez arriver à des escaliers descendant à un étage inférieur. Engagez-vous dans le couloir, puis, lors de votre arrivée dans une salle un peu plus espacée, montez les escaliers de gauche pour vous retrouver face à un mur brumeux.

Interagissez avec la statue de diablotin sur la gauche pour utiliser une clé-lame de pierre et pouvoir pénétrer dans la salle. Au centre de celle-ci trône le Heaume-miroir Nokrien.

Les Catacombes au pied des falaises abritent aussi les Cendres de mercenaire de Kaiden ainsi que les Cendres de page, parcourez ces guides si vous voulez également vous les approprier. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.