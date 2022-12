Have a Nice Death présente son ultime mise à jour avant la sortie de sa version complète en 2023

Il y a peu, Have a Nice Death a confirmé l’arrivée de sa version complète après avoir passé quelques mois en accès anticipé. Cette nouvelle signifie donc que la version actuelle du jeu va bientôt arrêter d’être mise à jour pour préparer la sortie, mais avant cela, on aura droit à une ultime update majeure qui devrait nous occuper durant un moment. Celle-ci se prénomme Executive Decisions, et se présente à nous en vidéo.

Dernière ligne droite avant la sortie

Cette mise à jour, déjà disponible, comprendra beaucoup de nouveaux éléments à commencer par six niveaux de difficulté en plus, dont un mode pour les novices qui rendra l’expérience un peu plus facile avec davantage de soin. Les cinq autres augmenteront le challenge avec des niveaux de crise élevés qui permettent aux ennemis les plus puissants de recourir à de nouvelles capacités.

Et justement, en parlant de boss, vous pourrez rencontrer Barnabé Fierpeton qui est un nouveau Fléau, mais aussi un nouveau mini-boss qu’il faudra apprendre à gérer.

Le rénovateur sera mis à jour pour fêter Noël avec des décorations festives, et de nouvelles quêtes seront ajoutées, dont une façon Père Noël secret. On retrouvera aussi de nouvelles armes et des sorts inédits, des salles supplémentaires ou corrigées, diverses améliorations pour rendre l’expérience plus confortable ainsi qu’un système de progression revu, qui permet notamment de mieux améliorer votre faux.

Have a Nice Death sortira le 22 mars 2023 sur PC et sur Switch.