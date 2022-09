Halo : Bonnie Ross quitte 343 Industries, changements au sein du studio

La situation de Halo Infinite n’est pas franchement idéale depuis quelques mois. 343 Industries a été contraint de repousser la saison 3 du multijoueur à l’année prochaine, prolongeant ainsi la saison 2 jusqu’au mois de mars prochain. Et malgré la promesse d’une grosse mise à jour du jeu cet hiver, la communauté a de quoi perdre patience. En interne, l’équipe doit aussi faire face à quelques épreuves visiblement imprévues, avec le départ de Bonnie Ross, qui était à la tête de 343 Industries.

Des raisons familiales et médicales en cause

Pas de polémique ici ou de départ forcé, Bonnie Ross indique qu’elle quitte malheureusement le studio pour des raisons médicales impliquant sa famille. Celle qui était à la tête de 343 Industries depuis Halo 4 tire donc sa révérence, non sans émotion :

« Alors que j’avais espéré rester sur Halo jusqu’à ce que nous publiions la mise à jour hivernale pour Halo Infinite, je vous fais savoir que je quitterai 343 et que je m’occuperai d’un problème médical familial. Je suis incroyablement fière du travail que tout le monde chez 343 Industries a accompli avec Halo Infinite, la Master Chief Collection, la série télévisée Halo et bien plus encore. Ce fut un honneur de servir aux côtés de cette équipe au cours des 15 dernières années et de faire partie d’un univers que j’aime. Merci à tous les membres de la communauté Halo pour votre soutien. L’avenir de Halo est prometteur. »

Comme l’indique Windows Central, ce départ chamboule l’organisation du studio. C’est Pierre Hintze qui va prendre la relève à la tête du studio, après avoir œuvré en tant que producteur principal chez 343.

Parmi les changements du côté de la hiérarchie, on retrouve aussi Bryan Koski qui se retrouver à la tête des licences chez le studio (dont Halo), et Elizabeth Van Wyck qui va désormais officier tout en haut du secteur business et opérations.