Halo Infinite : Un leak laisse penser qu’un mode Battle Royale est en chemin

Si le multijoueur de Halo Infinite a eu droit à un départ canon, il fait aujourd’hui face à l’impatience de sa communauté face au manque de nouveautés et au retard de certaines fonctionnalités promises dès le lancement. Mais le travail continue bien chez 343 Industries, qui prépare l’arrivée des prochaines saisons avec de nouvelles activités à découvrir, et l’une d’elles vient potentiellement d’être découverte par un leaker. Et tout laisse à penser qu’il s’agira d’un mode Battle Royale.

Un nouveau mode pour la prochaine saison ?

Description of the new game mode "Last Spartan Standing".#HaloInfinite pic.twitter.com/5SSq3v10Wy — Halo Infinite Leaks & News (@Delta_Hub) April 6, 2022

C’est le compte @Delta_Hub qui a dataminé quelques éléments à venir dans Halo Infinite qui nous permet de découvrir l’existence du mode Last Spartan Standing. Et comme son nom l’indique, ce mode pourrait bien être un Battle Royale, puisqu’il montre que c’est le dernier Spartan vivant qui remportera le plus de points.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un tel mode, mais c’est désormais plus concret. On ignore encore comment celui-ci se présentera, mais il semble bien être en chemin. Peut-être sera t-il disponible pour le début de la saison 2 qui arrive début mai ? Impossible de l’affirmer pour le moment, d’autant plus que cette saison apportera déjà d’autres nouveaux modes.