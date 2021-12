Extrêmement attendu depuis son annonce, Halo Infinite s’est fait terriblement désirer. Il faut dire que les nouvelles aventures du Master Chief sont très convoitées, et que celles-ci ont été repoussées de plus d’un an. Mais la voici, la nouvelle épopée du Major arrive et l’on a eu l’occasion d’y jouer en avant-première, idéal pour vous livrer notre test en vidéo. Halo Infinite sera disponible sur PC et les consoles Xbox.