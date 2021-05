Halo Infinite : Un ex-membre de 343 Industries mentionne un crunch depuis plusieurs années

Une semaine après avoir annoncé qu’il sera cross-play et cross-progression entre le PC et les consoles Xbox dès sa sortie, Halo Infinite fait de nouveau parler de lui au sujet de son développement qui ne semble pas être de tout repos pour les développeurs.

En effet, dans une vidéo en mandarin diffusée par un ancien employé de 343 Industries et traduite partiellement par un membre du forum ResetEra, on apprend que ces derniers seraient soumis à un crunch depuis plusieurs années.

The saddest thing about this is that you could replace "Halo Infinite" with any big game title and it'd all still pretty much be true https://t.co/KfusOC6cmZ pic.twitter.com/fAt1WaPJnf

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 6, 2021