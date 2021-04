Halo Infinite sera jouable en cross-progression et cross-play dès sa sortie sur PC et consoles

Halo Infinite est le jeu Microsoft le plus attendu sur la nouvelle génération, mais il ne faut pas oublier que le titre de 343 Industries arrivera aussi sur PC en même temps. Et Microsoft ne souhaite pas défavoriser cette version, comme le constructeur l’affirme à nouveau aujourd’hui en s’engageant à renforcer ses liens avec les jeux PC.

Une version PC optimisée

Dans un nouvel article publié sur le site Xbox, on apprend ainsi que Halo Infinite sera bien cross-play et cross-progression entre le PC, la Xbox One et la Xbox Series, histoire de bien renforcer le côté « Play Anywhere ». Toute votre progression vous suivra d’une plateforme à l’autre, et le multijoueur sera complètement ouvert à tous.

De plus, la version PC aura droit à un support pour les écrans ultra-larges, de la personnalisation supplémentaire dans l’attribution des touches ainsi que beaucoup de paramètres graphiques pour s’adapter à la machine de chacun. Le jeu sera aussi disponible avec le Xbox Cloud.

Microsoft nous promet dans le même temps des améliorations concernant l’application Xbox sur PC, qui cause parfois quelques problèmes. Le constructeur va ainsi améliorer les installations et surtout la vitesse de téléchargement, ce qui était assez attendu.

Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie, mais il devrait arriver d’ici la fin de l’année sur PC, Xbox One et Xbox Series.