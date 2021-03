Halo Infinite : Un acteur indique une sortie en novembre pour le jeu

Le report de Halo Infnite avait beaucoup fait parler l’année passée, et naturellement, toutes celles et ceux qui attendent le jeu sont à l’affût du moindre indice sur une potentielle date de sortie pour le titre. Si l’on sait qu’il arrivera en fin d’année, on attend encore des précisions, et l’un des acteurs du jeu pourrait très bien avoir vendu la mèche.

Un personnage révélé par la même occasion ?

Gamesradar+ a en effet repéré une interview de Verlon Roberts dans l’émission de Fadam and Friends. Ce dernier nous révèle d’abord qu’il prêterait sa voix au Spartan Griffin, déjà aperçu dans des romans mais qui n’avait jusque là pas été annoncé dans Halo Infinite.

En plus de cette petit écart de communication, l’acteur semble aussi indiquer une sortie en novembre pour le titre selon les informations en sa possessions. Rien ne dit que Verlon Roberts détient la bonne information, mais voir Halo Infinite débarquer en novembre n’aurait rien de bien surprenant, d’autant plus qu’il devait aussi sortir durant cette période l’année dernière.

On patientera maintenant jusqu’à une prise de parole plus officielle pour connaitre la vraie date de ce Halo Infinite. Ce qui est sur, c’est que le développement avance bien et que les développeurs partagent de plus en plus de nouvelles sur ce dernier.