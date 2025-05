Half-Life 3 bientôt une réalité ? Un insider Valve déclare en tout cas que le titre serait jouable « du début à la fin »

Cette fois c’est bon ?

L’année dernière nous avait pourtant démontré que Half-Life 3 a pu être un projet qui finalement s’est vu annulé, grâce aux informations livrées par un documentaire célébrant les 20 ans du deuxième épisode. Mais il est très compliqué de dire adieu à un éventuel troisième opus d’une saga aussi majeure de notre industrie, et ça n’ira pas en s’arrangeant avec les propos de Tyler McVicker.

Certaines voix, dont la sienne, avaient pu déjà déclarer il y a quelques années que le jeu adoptait le nom de code HLX, et qu’il n’était pas vraiment sûr qu’il s’agissait à l’époque d’un projet voué à devenir un jeu à part entière.

Bien plus tard, et il y a quelques mois, nous en étions arrivés à un point où HLX semblait entrer en phase de playtest en très petit comité. Et aujourd’hui, le jeu serait jouable du « début à la fin », avec une équipe de développement qui serait en train « d’optimiser et de peaufiner » le titre. Si tel est le cas, il reste quand même du chemin à parcourir avant une existence médiatique officielle du jeu, mais McVicker nous lâche quelques bribes à son sujet.

Premièrement, il s’agirait bel et bien d’un jeu solo classique, et pas un titre spin-off ou une déclinaison VR comme a pu l’être l’excellent Half-Life: Alyx. Ensuite, en terme de structure, la génération procédurale serait au cœur de l’expérience. Pas pour l’agencement de salles entières, mais pour le placement des éléments à l’intérieur, comme les portes, ennemis et autres objets. L’ensemble des mécaniques de HLX devrait également être établi.

Enfin, McVicker mentionne que le scénariste Erik Wolpaw souhaite aussi un jour donner naissance à un Portal 3, mais n’abusons pas non plus pour le moment. Idem concernant les périodes de communication officielles et de sortie du jeu, livrées au doigt mouillés. Pour justement avoir connaissance de toutes les déclarations des plus solides aux plus approximatives de McVicker, nous vous renvoyons à la vidéo juste au-dessus.

La principale donnée de cette rumeur, si avérée, serait donc que Half-Life 3 est aujourd’hui à un stade de développement assez sérieux et inédit dans son histoire.