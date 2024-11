Half-Life 2 se met à jour pour ses 20 ans et est au coeur d’un nouveau documentaire

Un mot sur l’épisode 3 qui n’a jamais vu le jour

Durant deux longues heures, vous pourrez ainsi découvrir de nouveaux secrets sur Half-Life 2 grâce à divers témoignages des membres de l’équipe de l’époque. Une vidéo riche en anecdotes, qui nous en dit également un peu plus sur l’épisode 3 qui n’a jamais vu le jour, en nous montrant des concepts inutilisés comme celui d’une arme qui projetait de la glace.

Si cet épisode n’a jamais vu le jour, c’est surtout parce que le studio arrivait à un cul-de-sac créatif et avait envie d’explorer d’autres choses, ce qui a mené à la naissance de Left 4 Dead. Après la sortie de ce dernier, l’équipe aurait pu retourner sur l’épisode 3 mais l’envie n’était plus là, comme l’explique Gabe Newell :

« On ne peut pas se permettre de se laisser aller et dire : « Allez, on fait avancer l’histoire ». C’est se dérober à nos obligations envers les joueurs. Bien sûr, ils aiment l’histoire du jeu. Ils aiment de nombreux aspects de celle-ci. Mais dire que la raison pour laquelle vous faites cela est que les gens veulent savoir ce qui se passe ensuite… vous savez – nous aurions pu le sortir, cela n’aurait pas été si difficile. L’échec, enfin mon échec personnel, c’était d’être bloqué. Je ne comprenais pas pourquoi faire l’épisode 3 faisait avancer les choses. »

Et s’il ne faut jamais dire jamais avec la licence Half-Life, qui a tout de même eu droit à un épisode VR (Half-Life Alyx) alors que l’on pensait la série enterrée pour de bon, on comprend qu’il vaut mieux ne pas trop espérer de suite.

Néanmoins, Half-Life 2 vient de recevoir une mise à jour pour fêter cet anniversaire très spécial. On y retrouve plusieurs corrections de bugs, des éclairages améliorés, des maps un peu plus fines et une version Steam Deck plus propre. Toutes les corrections sont à découvrir sur le site officiel de la licence.

Vous avez également jusqu’à ce soir à 19 heures (18 novembre) pour récupérer Half-Life 2 gratuitement sur Steam.