Gwent: Rogue Mage transforme le célèbre jeu de cartes de The Witcher en roguelike

CD Projekt Red souhaite capitaliser sur ses deux licences fortes, Cyberpunk 2077 et The Witcher, et cela veut dire que des spin-off de ces deux séries sont à attendre. Un premier jeu Gwent était déjà sorti il y a quelques années, avec plusieurs extensions qui ont suivi, mais on savait que le studio avait envie de réinventer le jeu de cartes, cette fois-ci avec une aventure un peu plus orientée solo, qui répondait au nom de projet de Golden Nekker. IGN peut aujourd’hui nous dévoiler ce qui se cache derrière ce nom de code, avec les premières images de Gwent: Rogue Mage.

Une nouvelle aventure Gwent, mais en solo

Dans l’idée, on pourrait dissocier les deux, mais Gwent: Rogue Mage se présente comme une extension de jeu de CD Projekt Red déjà sorti, même si ce nouveau jeu sera vendu séparément du premier, puisque la partie multijoueur est free-to-play (on vous l’accorde, ce n’est pas totalement clair).

En somme, Gwent: Rogue Mage sera une expérience orientée PvE avec des mécaniques de roguelike, où l’on devra naviguer à travers une map d’opposant en opposant jusqu’à arriver au boss final. On débutera avec seulement quelques cartes dans notre deck, avec plusieurs decks de base à disposition (quatre au total), et à chaque match, on pourra gagner de nouvelles cartes. Des options de difficulté seront présentes pour permettre à tout le monde d’apprécier l’expérience avec le challenge que l’on souhaite.

L’histoire prendra place des centaines d’années avant la naissance de Geralt, et mettra en avant le mage Alzur, qui tente de créer le premier Sorceleur. En plus des combats, on pourra tomber sur des événements spéciaux sur la map, avec des décisions cruciales à prendre.

Comme on pouvait s’y attendre, Gwent: Rogue Mage ne sortira pas sur consoles. Il est seulement prévu pour sortir sur PC, iOS et Android. Il sera vendu aux alentours de 9,99 € avec une édition premium qui ajoutera des skins et des packs de cartes pour la partie multijoueur.

Et surprise, Gwent: Rogue Mage sera disponible dès demain sur les plateformes concernées, soit le 7 juillet.