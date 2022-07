Gwent: Rogue Mage

Gwent: Rogue Mage est un standalone du jeu Gwent, un jeu de cartes multijoueur issu de l'univers de la série The Witcher. Il s'agit là d'une aventure entièrement jouable en solo, qui prend des allures de roguelike avec plusieurs decks à découvrir et à améliorer au fil des duels, tout en prenant des décisions cruciales pour la suite du parcours, jusqu'au boss final. On incarne ici le mage Alzur, qui tente de créer le tout premier Sorceleur, donc des centaines d'années avant la naissance de Geralt.