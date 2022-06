Gungrave G.O.R.E dégainera dès cet automne sur PC et consoles

Annoncé depuis maintenant belle lurette, Gungrave G.O.R.E n’a pas cessé de se présenter au travers de différentes conférences. Il était à nouveau de la partie pour le IGN Summer of Gaming pour nous remontrer un peu plus de gameplay, avec cette fois-ci une période de sortie un peu plus précise. Et oui, c’est bien pour cette année, du moins si tout ce passe bien.

Un peu de GORE pour cet automne

Grave reprendra les armes dès cet automne 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, sans plus de précision exacte sur la date. Notre anti-héros nous présente aujourd’hui toute son habilité avec ses gros calibres, dont son cercueil meurtrier, et le jeu devrait nous réserver quelques belles séquences d’action bien sanglantes. On découvre quelques screenshots en plus histoire de nous offrir un meilleur aperçu de ce TPS.

Le studio Iggymob nous rappelle que le jeu nous embarquera dans différentes localisations dans l’Asie du Sud-Est (dans une version futuriste), avec plus de 12 heures de jeu au programme pour la campagne principale. Rendez-vous donc cet automne pour découvrir cette aventure.