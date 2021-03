Guilty Gear Strive reporte sa sortie à juin

Guilty Gear Strive ne sortira pas le 9 avril comme prévu. Arc System Works a décidé de prendre en compte les retours de la bêta ouverte pour apporter des petites retouches supplémentaires.

Pourtant, on le disait depuis le début qu’il y avait un souci avec ces lobbys

Les joueurs de Guilty Gear Strive devront donc attendre le 11 juin pour pouvoir retrouver Giovanna et son esprit loup. Les principaux points à améliorer cités par les développeurs sur Twitter sont les lobbys en ligne et la stabilité des serveurs. Et il faut avouer que le online est une composante cruciale d’un jeu de combat et que les lobbies de Strive posent problème depuis sa première bêta l’an dernier et n’était toujours pas rassurant en février.

Plusieurs internautes n’ont pas manqué de ressortir la parodie du message de report de Cyberpunk 2077 publié par Arc System Works pour se moquer de CD Projekt. Malgré ce troll, on leur souhaite tout de même moins de problèmes quand ils lanceront finalement leur jeu.

Le passage lors de la New Game Plus Expo aujourd’hui même, à 17h heure française, est maintenu pour montrer du gameplay d’I-No et d’Anjo avec un retour à 22h30 pour une explication plus détaillée de leurs movesets ainsi qu’une session de questions-réponses.

Guilty Gear Strive sortira donc le 11 juin 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.