La New Game+ Expo avec Koei Tecmo, NIS America et d’autres reviendra le 4 mars

Alors que l’E3 tente coûte que coûte de redevenir le centre de toutes les attentions en 2021, les événements numériques continuent de se multiplier. L’année dernière, on avait pu découvrir la New Game+ Expo, qui réunissait des éditeurs de taille moyenne ainsi que des studios souvent basés au Japon, avec de nombreuses annonces dévoilées. L’événement reviendra bien avec une édition 2021, et aura lieu dans quelques semaines seulement.

Un événement très centré sur les jeux japonais

L’événement sera donc de retour le 4 mars et sera diffusé à partir de 17 heures. Il regroupera des annonces d’éditeurs et de studios comme Arc System Works (certainement pour nous parler de Guilty Gear Strive), Koei Tecmo, NIS America, Inti Creates, Aksys Games, Idea Factory International et bien d’autres.

L’année passée, on avait pu par exemple découvrir les dates occidentales pour The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV et de Ys IX: Monstrum Nox, en plus de nouveaux titres comme Bloodstained: Curse of the Moon 2 ou Fallen Legion Revenants. De quoi donner envie de suivre attentivement l’événement pour découvrir de nouvelles annonces.