Guilty Gear Strive montre du gameplay d’Anji et d’I-No

Guilty Gear Strive vient de repousser sa sortie pour améliorer son online mais cela ne l’empêche pas de montrer le gameplay de ses deux derniers personnages de base.

Anji-No

Arc System Works n’avait plus grand chose à montrer lors de la New Game Plus Expo donc autant diffuser une minute de gameplay pour Anji Mito puis une autre pour I-No. Le jeu refera un passage en stream dans la nuit mais seulement pour analyser les movesets de ces deux combattants, il ne faut pas s’attendre aux premiers DLC par exemple.

Guilty Gear Strive sortira le 11 juin 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. On attend la confirmation pour connaître la nouvelle date du début de son accès anticipé réservé aux acheteurs des éditions limitées.