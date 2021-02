Guilty Gear Strive : I-No enchante le casting

Guilty Gear Strive termine sa nouvelle bêta dans quelques heures mais ça ne l’a pas empêché de faire une apparition lors de la deuxième table-ronde des développeurs japonais de jeux de combats. L’occasion pour Arc System Works de dévoiler le dernier personnage de base qui sera donc I-No.

Yeah, yeah, I-No…

Entre sa bande-son très métal et le mot rock omniprésent, Guilty Gear Strive ne pouvait décemment pas se passer de la sorcière guitariste. L’ancienne boss de l’épisode XX vient donc compléter le roster et elle conserve sa doubleuse Kikuko Inoue que vous pouvez également connaître en tant que The Boss, Sunny, Chico Libre et Rosemary dans les Metal Gear Solid ainsi que Kirumi Tojo dans DanganRonpa V3 ou Lust dans Full Metal Alchemist Brotherhood.

Guilty Gear Strive sortira le 9 avril sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC avec un accès anticipé de trois jours pour certaines éditions.