Au cours de votre périple dans Elden Ring, vous pourrez tomber sur Yura, un samouraï chasseur de Doigts sanglants qu’il est possible de voir très tôt dans le jeu. La quête n’est pas très longue mais vous devrez passer par plusieurs endroits bien spécifiques pour aller au bout de celle-ci. Voici comment trouver Yura dans Elden Ring.

Où trouver Yura dans Elden Ring ?

La première apparition du personnage peut se faire après avoir triomphé de Doigt sanglant Nerijus, et avoir obtenu l’arme Reduvia. La rencontre avec le pnj se fait au niveau de la Caverne des eaux noires lorsque celui-ci envahit votre monde. Une fois ce personnage vaincu, vous pouvez progresser un peu plus loin au nord, sur le même sentier et sous une arche de pierre, pour retrouver le personnage Yura et lancez la conversation avec lui.

Le dialogue fini, rendez-vous au site de grâce Grande porte de l’Académie à Liurnia. Si vous n’avez pas encore débloqué l’accès à cette zone, voici notre guide qui vous permettra de résoudre l’énigme permettant d’y rentrer. Une fois au site de grâce précédemment nommé, dirigez-vous vers le portail de sortie, mais ne l’empruntez pas, contournez-le par la droite et avancez sur le pont.

Vous devriez observer une marque rouge au sol vous permettant d’être invoqué aux côtés de Yura le chasseur de Doigts sanglants afin de l’aider contre un Assassin de Corbemont. Activez la marque et allez lui prêter main-forte. Le combat n’est pas très difficile et à deux contre un, vous devriez aisément vous en sortir.

Une fois l’affrontement terminé, vous allez de nouveau être téléporté dans votre monde et être récompensé d’un Remède des Doigts crochus, un Arc runique, et des Cendres de guerre : Rapace des brumes. À peine téléporté, vous pouvez de nouveau entamer la conversation avec Yura qui se trouve sur le pont à votre droite. Celui-ci vous remercie de votre aide et explique être à la recherche d’Eleonora, la seule Doigt sanglante qu’il tient en respect en raison de son talent pour le combat.

Après vous avoir récompensé d’une Pierre de forge. Yura ira de nouveau rechercher cette étrangère qui le fascine. La troisième et ultime rencontre avec Yura se fait à la deuxième Eglise de Marika, dans la région du Plateau d’Altus. Vous trouverez le samouraï par terre, vaincu par la célèbre et crainte Eleonora. Les derniers mots du Samouraï prononcés, vous pourrez récupérer son arme, le Nagakiba, sur son corps. Toutefois, cette action entrainera Doigts sanglant pourpre Eleonora à vous envahir et vous affronter.

C’est l’ultime confrontation de cette quête. Cette dernière utilise des lames doubles et possède également une fiole de soin qu’elle utilisera une fois sa barre de vie bien entamée. Une fois vaincu, vous pourrez récupérer son arme : la Lame double d’Eleomora. C’est ainsi que s’achève la quête de Yura, chasseur de Doigts sanglants.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.