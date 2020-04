Voici la liste complète et officielle des trophées du jeu Final Fantasy VII Remakesur PlayStation 4. Cela vous permettra d’obtenir le 100% et donc le platine une fois que vous les avez tous obtenus. On suppose que la liste sera la même lors de la sortie du jeu sur les autres plateformes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet de Final Fantasy VII Remake ou encore notre test complet.

Maître du destin

Obtenir tous les trophées.

Terminer le chapitre 1.

Terminer le chapitre 2.

Terminer le chapitre 3.

Terminer le chapitre 4.

Terminer le chapitre 5.

Terminer le chapitre 6.

Terminer le chapitre 7.

Terminer le chapitre 8.

Terminer le chapitre 9.

Terminer le chapitre 10.

Terminer le chapitre 11.

Terminer le chapitre 12.

Terminer le chapitre 13.

Terminer le chapitre 14.

Terminer le chapitre 15.

Terminer le chapitre 16.

Terminer le chapitre 17.

Terminer le chapitre 18.

Gagner un combat pour la première fois.

Exploiter le point faible d’un ennemi pour la première fois.

Libérer un équipier immobilisé pour la première fois.

Infliger l’état de Choc à un ennemi pour la première fois.

Obtenir 3 disques musicaux.

Terminer une quête pour la première fois.

Augmenter le taux de maîtrise d’une compétence d’arme au maximum pour la première fois.

Augmenter le niveau d’une matéria pour la première fois.

Invoquer un Esper pour la première fois.

Être félicité par Jessie à l’issue du jeu de moto.

Finir premier au classement de fléchettes du Septième Ciel.

Obtenir la matéria Chocobo et mog.

Désactiver le verrouillage de sécurité maximum d’un réacteur mako.

Terminer toutes les épreuves de Brise-boîtes (normal).

Décorer la Maison Feuillue avec un bouquet.

Gagner un combat contre un Esper pour la première fois.

Gagner tous les duels de squats.

Obtenir les boucles d’oreilles d’Andi en récompense de la scène de danse.

Terminer un programme de combat libre dans l’arène pour la première fois.

Porter 3 robes d’audition.

Porter toutes les robes d’audition.

Terminer toutes les épreuves de Brise-boîtes (difficile).

Gagner tous les duels de tractions.

Obtenir la lettre de l’Ange gardien.

Prendre part à tous les épisodes impliquant Johnny.

Terminer toutes les quêtes.

Obtenir tous les disques musicaux.

Atteindre le niveau 50 avec un personnage.

Dépasser 300% de bonus de dégâts contre un ennemi en état de Choc.

Finaliser tous les rapports de combat.

Acquérir toutes les compétences d’armes.

Assimiler toutes les techniques ennemies.

Vaincre le morbol.

Vaincre le Prestige ver. 0.

Terminer tous les chapitres en mode difficile.

