Dans la mission 9 de Devil May Cry 5, il y a encore en effet un certain mur à défoncer, comme dans la mission 4 avec V. Voici notre guide pour le trouver, le détruire et empocher le trophée / succès Œil de lynx Détruire un certain mur dans la mission 09.

Faire le mur, et le détruire !

Obtenir ce trophée est on ne peut plus simple. Une fois le premier combat achevé, vous aurez juste à continuer tout droit jusqu’à tomber nez à nez avec un mur – voir l’image ci-dessus -. Une fois devant, activez votre Devil Trigger, et Nightmare ira défoncer le mur en bonne et due forme. C’est à ce moment là que vous obtiendrez ledit trophée.

Pour voir l’emplacement exact de manière plus claire, vous pouvez aussi checker la vidéo. Retrouvez d’autres conseils dans notre soluce de Devil May Cry 5.