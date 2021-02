La version 1.3 de Genshin Impact est désormais disponible pour tous les joueurs, avec quelques nouveautés au passage même si le gros des activités et des événements commencera la semaine prochaine. Cette mise à jour permet tout de même d’avoir accès à un nouveau type d’objet, le Transformateur paramétrique. Voici comment l’obtenir.

Où trouver le trésor dans la quête Trésors de Tianqiu ?

Pour débusquer cet objet, il faudra tout d’abord réaliser la quête Trésors de Tianqiu, donnée par Lan à la Guilde des aventuriers du Port de Liyue. Elle vous demandera d’enquêter sur des rumeurs autour d’un trésor caché, et d’éliminer quelques monstres au passage. Rendez-vous au point indiqué sur votre carte pour faire face à un groupe d’ennemis, afin d’obtenir une carte au trésor.

Le schéma indique alors un endroit dans les Ruines de Dunyu, plus précisément au nord de la zone. Il faut trouver un campement pour dénicher votre objectif, juste à l’endroit indiqué par la carte. Fouillez dans un buisson à côté de ce campement pour trouver une note étrange qui vous indiquera l’emplacement de trois trésors.

Vous pouvez ensuite simplement suivre la carte pour trouver ces derniers, tout en prenant garde à éliminer les ennemis qui gardent ces coffres. Retournez ensuite voir Lan à la Guilde pour examiner le paquet étrange en votre possession, ce qui mettra fin à la quête. Vous obtiendrez alors le Transformateur paramétrique.

Comment utiliser le Transformateur paramétrique ?

Le Transformateur paramétrique sert à échanger certains de vos matériaux contre d’autres de manière aléatoire. En somme, il vous permet de vous débarrasser de butins que vous n’utilisez pas pour en obtenir d’autres qui vous seront plus utiles.

Pour vous en servir, rendez-vous dans l’inventaire, dans l’onglet des gadgets. Il suffit alors de le sélectionner pour qu’il apparaisse devant vous. Vous devrez ensuite placer des objets à l’intérieur. Ces matériaux représentes les butins que l’on trouve sur les monstres.

Pour activer le Transformateur paramétrique, vous devrez placer un certain nombre de ces objets afin d’atteindre une valeur de 150. Bien entendu, ce sont ici les matériaux violets qui ont le plus de valeurs, suivi des bleus, des verts, puis des blancs.

Une fois la valeur de 150 atteinte, vous devrez charger le Transformateur paramétrique en énergie élémentaire. Vous devez donc l’attaquer avec des attaques élémentaires jusqu’à ce qu’il soit chargé à 100 %. Une fois cette valeur atteinte, vous pourrez récupérer vos nouveaux matériaux, ainsi que des Moras. Vous pouvez obtenir des matériaux d’armes, des guides pour augmenter l’expérience ou encore des agates élémentaires.

Il faut malheureusement attendre sept jours pour utiliser le Transformateur paramétrique par la suite. Pensez donc bien à l’utiliser dès que possible pour en tirer le maximum, et dépensez avant tout des matériaux que vous possédez en grand nombre et qui vous servent peu.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Vous pouvez déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu.