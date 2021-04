Comme pour les épisodes précédents, il est possible de régler la musique des menus de Super Smash Bros Ultimate. Cependant, il faut s’armer de patience puisque l’option n’apparait que lorsque l’on termine le mode aventure.

Comment changer la musique des menus ?

Une fois le scénario d’une trentaine d’heures bouclé, un message vous préviendra que la fonction est débloquée. Il faut donc aller dans Coffre > Banque sonore > Ma musique (en bas à gauche) et le Menu est le tout premier élément sur la grille. En toute logique, les musiques proposées sont toutes des compositions propres à la série et non des reprises d’autres licences.

