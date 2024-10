Tous les Rapports du BSI – Star Wars Outlaws

Ces rapports du BSI vous permettent d’en apprendre plus sur certains personnages de l’aventure au travers de tablettes à ramasser ci et là. Au total, il y a 18 rapports du BSI à récupérer dans des lieux très sécurisés sur les 4 planètes du jeu. Vous trouverez ci-dessous leur localisation exacte. Malheureusement, pas de trophée en vue !

Toshara

La planète Toshara dispose de 5 rapports du BSI à retrouver, répartis comme suit sur la planète.

Bram Shano – Planque de l’Aube Ecarlate

Au sud de Mirogana, même si vous avez une bonne réputation, vous ne pourrez aller plus loin que le marchand. Passez par les barrières à droite des gardes pour vous faufiler et éliminer le premier de dos qui vous laissera le champ libre pour fouiller les bureaux tout près et trouver le rapport.

Eleera Soi – Base impériale

Ce rapport se trouve dans la Base avancée impériale, au sud de Mirogana, très bien gardée. Vous pourrez trouver les codes de la chambre forte à l’étage d’un bâtiment à l’est de la base, puis allez au sud de la base pour trouver la chambre forte et entrer en évitant soigneusement les gardes.

ND-5 – Avant-Poste 62

Au nord de Toshara, tout au sud-est du gros complexe impérial se trouve un petit avant-poste assez facile à vider. La tablette se trouve dans la tour.

Gorak Palas – Poste de communication impérial

Le rapport du BSI mentionnant Gorak Palas se trouve tout au nord de la zone, dans le Poste de communication impérial. Très bien gardé, le rapport se trouve dans la salle de garde à côté de l’entrée.

Danka Orsato – Vallée de Mirogana

Le dernier rapport se trouve dans une maison tout près du pont représenté sur notre carte. Attention, il y a une subtilité : son accès n’est garanti qu’à la nuit tombée, un robot nettoyeur ouvrant la porte pour vous laisser entrer. Piratez le terminal et récupérez la tablette sur l’étagère.

Tatooine

Vous trouverez pas moins de 5 rapports du BSI sur la planète Tatooine répartis comme suit. Ici se trouve un doublon pour le dossier de ND-5.

Jabba Desilijic Tiure – Quartier sud de Mos Eisley

Dirigez-vous dans la ruelle indiquée sur notre carte et entrez dans la maison en piratant la porte. Faites tomber l’objet suspendu à droite grâce à Nix puis piratez le verrou avant d’aller appuyer sur un bouton sur la gauche. Entrez dans la pièce secrète et désarmez la barrière laser pour trouver le rapport.

ND-5 – Avant-poste impérial 74

Le doublon de ce dossier se trouve dans le terminal impérial de l’avant-poste 74 situé dans le Désert de Jundland Nord. Ne compte pas pour une entrée supplémentaire.

Vail Tormin – Avant-poste impérial 51

Au sein d’un avant-poste assez facile d’accès par l’arrière. Sur un bureau se trouvera la tablette.

Jaylen Vrax – Fort Sunfire

Le rapport sur Jaylen Vrax se trouve tout près du terminal impérial du Fort Sunfire, dans la Vallée désertique. Montez tout en haut pour entrer dans une salle sécurisée rencontrée durant une quête principale puis activer le levier sur la gauche de la pièce pour ouvrir une porte à droite en sortant. Le rapport se trouve sur la table dans cette nouvelle pièce.

Hoss – Bestine

Au sein du terminal impérial au centre de la ville. Passez sur le côté des gardes pour ne pas être vu et allez au fond de la cellule de prison.

Kijimi

La planète Kijimi renferme elle aussi des rapports du BSI, au nombre de 2 dont voici les emplacements.

Qi’ra – Planque de Luda

Pour trouver la planque de Luda, il va vous falloir d’abord trouver un document mentionnant un bouton secret, sur un banc dans la zone Terrasse de la crête. Une fois ce document trouvé, rendez-vous près de la Route de la reine, sur la gauche de la statue pour trouver un bouton près d’une double-porte fermée. Dans cette planque se trouve le document mentionnant Qi’ra.

Reine Ashiga – District du Clan Ashiga

A l’intérieur d’un poste de commande verrouillé indiqué sur notre carte, au sein du District du Clan Ashiga.

Akiva

La planète Akiva dispose, elle, de 6 rapports du BSI dont voici la localisation sur la carte.

Sliro Ruback

Ce nouveau rapport se trouve au niveau du Site d’Excavation 12, dans la zone du Grand Bassin. Accessible uniquement grâce à votre speeder amélioré pour aller sur l’eau, passez par l’arrière de la zone pour trouver une caisse à mi-chemin vers la zone d’atterrissage le document mentionnant Sliro.

Surat Nuat

Au niveau de la Mine de Crystal Pyke dans zone Combe des Tempêtes. Avancez dans la zone décrite sur notre carte pour entrer dans une zone interdite. Sur les caisses sous la tente se trouve le document.

Asara Deyn

Le rapport du BSI mentionnant Asara Deyn se trouve dans les hauteurs à l’est de l’Avant-Poste de Braconnage des Hutts. Montez sur la colline discrètement et éliminez les ennemis se trouvant tout près du mur de laser pour trouver sur les caisses à côté le document.

Gedeek Obaz

Pour trouver ce document, entrez dans la Station de recherche 57 dans le Mont Selesa. Au nord-est de la zone se trouve une pièce avec un terminal impérial et quelques ennemis. Allez dans une petite pièce au fond pour trouver sur un bureau le document mentionnant Gedeek Obaz.

Ank Parako

Sûrement un des documents les plus durs à obtenir sans affrontement massif, celui de Ank Parako se trouve au coeur de la chambre forte de la Station de recherche 57 (la même que pour Gedeek Obaz). Un peu plus au sud et en contrebas du précédent rapport, la chambre forte peut être pénétrée discrètement si vous obtenez la carte d’accès auprès d’un garde situé non loin de là sur l’esplanade. Contournez ensuite tous les ennemis pour vous faufiler derrière celui se trouve juste devant la chambre forte et trouver ainsi le document posé dedans.

Riko Vess

Le dernier document d’Akiva se trouve être celui de la mère de Kay, Riko. Celui-ci se trouve plus au sud des deux précédents, à l’Avant-Poste impérial 79, toujours dans le Mont Selesa. Assez gardé mais pas insurmontable, il vous faudra pénétrer dans le bâtiment pour trouver le rapport sur un bureau.

Le rapport secret

Il existe un dernier rapport, permettant de compléter les 18 entrées des Rapports du BSI et il concerne personne d’autre que… vous. En effet, il vous faudra énerver les stormtroopers pour être pris en chasse par des Death troopers (votre étoile de recherche doit être chargée au maximum). Vous devrez ensuite vous rendre à leur campement indiqué sur la carte et tuer tout le monde (attention ils sont rapides et font bien mal) avant de trouver sur l’une des caisses du campement le dernier rapport du BSI, vous concernant donc.

Vous disposez désormais de tous les rapports du BSI sur de nombreux personnages du jeu. Pas de trophée dédié, mais vous complétez intégralement cette portion des collectors. N’hésitez pas à parcourir nos autres guides sur Star Wars Outlaws pour tout savoir sur le jeu.