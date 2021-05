Si vous cherchez à rencontrer tous les PNJ pour faire voir choix sur qui emmener dans l’Arche avec vous dans Biomutant, vous croiserez peut-être la route de Modjo, qui possède une boutique de vêtements. Voici où la trouver et comment accomplir sa quête.

Autant en emporte le vent

Vous trouverez tout d’abord la boutique de Modjo dans la zone de l’Arbre de vie, à l’est de ce dernier. Cette boutique se situe au bord d’un chemin, dans le lieu nommé Forlointain. Vous pourrez alors parler à Modjo, qui vous demandera de l’aider à récupérer une bobine sur un cerf-volant.

Pour cela, vous devrez gravir une montagne qui se situe non-loin de là, entre Abribomba et les Vestireliques 6J. Pour monter, il faudra chercher des traces jaunes sur la roche, qui vous indiqueront des points de repères pour commencer l’escalade. Vous trouverez aussi un PNJ qui vous permettra de commencer la quête « La mire du miroir solaire ».

Grimpez alors tout en haut pour voir le cerf-volant, et vous accrocher à lui pour récupérer la bobine. Retournez voir Modjo pour qu’il vous prépare une tenue spéciale, qui sera disponible sur le mannequin à droite. Cela mettra fin à la quête du personnage.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.