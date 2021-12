The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Le remaster à ne pas manquer

La licence The Legend of Zelda fête cette année ses 35 ans, et à cette occasion, elle fait revenir The Legend of Zelda: Skyward Sword dans une version HD sur Switch, permet de redécouvrir cette aventure sorti il y a dix ans sur la Wii. Cet épisode nous plonge la tête dans les nuages avec une histoire qui raconte les origines de la saga, et qui met en place un terrain de jeu très aériens puisque l'on voyage sur des îles célestes. Petite particularité du titre : le motion gaming, qui permet de contrôler l'épée et le bouclier de Link en bougeant les Joy-Con.