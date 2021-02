Les Joy-Con sont de formidables manettes, qui permettent de jouer à deux ou en solo très facilement et n’importe où. Cependant, il faut bien avouer qu’ils ne sont pas forcément recommandés pour certains types de jeux, surtout pour ceux qui n’ont pas les doigts assez fins. Pour plus de confort sur de longues sessions, ou pour ceux qui souffrent du fameux problème de Joy-Con Drift, beaucoup de joueurs Switch cherchent alors à se tourner vers des manettes plus traditionnelles, compatibles avec la console de Nintendo. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les manettes Switch.

Comment bien choisir sa manette Switch ?

Chaque manette va répondre à des besoins spécifiques, liés à votre profil de joueur ou de joueuse. Si vous ne jouez que très rarement et essentiellement en mode portable, naturellement, les Joy-Con vous suffiront. Pour celles et ceux qui jouent principalement en mode docké, une manette traditionnelle peut vite être indispensable.

Pour vous aider à trouver une nouvelle manette, nous vous avons préparé une sélection des meilleures manettes Switch disponibles sur le marché. Vous retrouverez ainsi des manettes très différentes, et ce pour tous les prix. Cette liste est non-exhaustive et ne concerne que des manettes de constructeurs reconnus.

Quelles sont les meilleurs manettes pour la Switch ?

La manette Nintendo Switch Pro officielle

Bien entendu, nous allons évoquer l’évidence même en parlant de la manette Switch Pro conçue par Nintendo, qui est la manette officielle pour la console. Pour le coup, Nintendo n’a pas fait les choses à moitié puisque cette manette est très confortable en plus d’être très ergonomique, et sera parfaite pour de longues sessions.

Sa connectivité sans-fil est un atout, tout comme sa batterie qui peut tenir plusieurs dizaines d’heures de jeu. De plus, vous pourrez même utiliser cette manette sur PC. Tout cela a évidemment un prix, mais c’est tout simplement la meilleure manette pour votre Switch que vous pourrez trouver sur le marché à l’heure actuelle.

Pour les fans de Monster Hunter, notez qu’une manette collector Monster Hunter Rise est également proposée, mais avec des stocks très faibles. Si vous tenez absolument à l’avoir, n’hésitez pas à consulter régulièrement les stocks.

Manette sans fil améliorée de Nintendo Switch – Power A

Manette sans fil améliorée de Nintendo Switch -... - Acheter sur Amazon Liberté sans fil avec le Bluetooth; Se compose des Manettes de détection de mouvements et des boutons de jeu programmables

Une autre manette sous licence officielle de Nintendo, qui n’est cependant pas conçue par le constructeur contrairement à la manette Switch Pro. On reste ici dans le haut de gamme, avec cependant une petite différence de prix. Cette différence se traduit par une croix directionnelle quelque peu en deçà, mais tout le reste est à la hauteur.

L’autonomie est légèrement moins importante et il faudra ici utiliser des piles, mais vous profiterez de deux boutons supplémentaires placés sur les manches de la manette, ce qui est pratique pour paramétrer certaines commandes de jeux. Encore une fois, pour cette gamme de prix, la qualité de fabrication est au rendez-vous.

PowerA manette sans fil améliorée PowerA pour... - Acheter sur Amazon La liberté de la technologie sans fil avec le Bluetooth 5.0; Propose des commandes par mouvement et des boutons de jeu avancés mappables

Pour ceux celles qui préfèrent avoir un autre look que celui proposé par cette manette, Power A a plusieurs styles à vous proposer, avec par exemple une manette aux couleurs d’Animal Crossing, ou encore une jolie manette Zelda.

8Bitdo SF30 Pro

Les amateurs de retro apprécieront certainement le fait de pouvoir rejouer à leurs vieux titres grâce aux jeux offerts par le Nintendo Switch Online avec une manette SNES. Avec cette manette, vous pourrez retrouver les sensations d’antan en jouant à vos jeux préférés de l’époque, ou bien aux titres plus modernes.

Repensée pour l’occasion, la manette intègre un gyroscope pour être compatible avec certaines fonctionnalités de la Switch, certains boutons en plus (comme le bouton Home de la Switch), des vibrations HD et est aussi compatible avec les PC et les appareils Android. La batterie se limite en revanche à une grosse quinzaine d’heures de jeu.

Si vous trouvez ce modèle trop petit pour vos mains, vous pouvez également vous tourner vers la version SN, qui propose également un look rétro mais avec des manches en plus. Il s’agit là encore d’une manette compatible avec de nombreux appareils et dont l’ergonomie est à saluer.

Manette pour Nintendo Switch Horipad

Horipad est un constructeur qui a proposé des dizaines de modèles pour des manettes de Nintendo Switch, mais il est surtout reconnu pour le bon rapport qualité/prix de ses manettes filaires. Vous en avez marre de devoir acheter des piles ou de recharger vos manettes ? Les manettes filaires seront certainement plus pratiques pour vous, notamment celles proposées par Horipad.

Avec un design très proche de la manette Switch Pro, le modèle de base est parfait pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas investir de grosses sommes dans une manette. Le gros plus de cette manette vient de sa croix détachable, qui cache quatre boutons supplémentaires, comme si la manette réunissait deux Joy-Con identiques.

Horipad Mini Super Mario pour Nintendo Switch - Acheter sur Amazon Officiellement licencié par nintendo; Mini pad filaire aux couleurs de super mario; Parfait pour les jeunes joueurs avec de petites mains

Vous trouverez également d’autres formes de manettes toutes aussi ergonomiques à l’image des licences Nintendo, pour les fans de Pokémon ou encore Mario.

Hori Grip Pad Pro sans fil

Le meilleur des deux mondes. A défaut d’être très ergonomiques, les Hori Grip Pad viennent apporter une solution pour celles et ceux qui aiment jouer en nomade tout en ayant accès à une manette plus massive. Là encore, vous pourrez trouver ce modèle dans de nombreux coloris, y compris avec des skins de jeux.

L’avantage de cette manette réside dans le fait d’offrir plus de confort pour certains jeux lorsque l’on est en mode nomade. Chaque bout de manette est assez léger, ce qui ne gêne pas le transport ni les poignets en jeu, mais il faudra se passer de vibrations HD et de gyroscope. On trouvera néanmoins des boutons supplémentaires. Attention cependant, ces manettes n’ont pas de batterie intégrée, et sont donc seulement utilisables lorsqu’elles sont attachées à la console.

N’hésitez pas à consulter nos autres guides d’achat, notamment ceux liés à la Switch. On vous propose d’ailleurs une sélection des meilleures cartes SD pour Switch ou encore celles des meilleures pochettes Nintendo Switch pour ranger et transporter votre console en toute sécurité.