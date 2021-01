Quelle sacoche faut-il choisir pour la Nintendo Switch ?

Même si certains ne s’en servent qu’en mode docké sur leur télé, la Nintendo Switch est une console pensée pour le jeu nomade, comme en témoigne l’existence de la Switch Lite, qui s’est débarrassée du dock. Mais pour la transporter sans heurts, il faut auparavant bien s’équiper. Et cela commence par une sacoche, qui permet de voyager avec sa Switch sans la mettre en vrac dans un sac à dos, et sans avoir peur de la rayer ou la casser durant le transport.

Comment choisir une sacoche pour sa Nintendo Switch ?

Il existe plusieurs types de sacoches Switch qui répondent à des besoins différents. Les plus voyageurs se contenteront souvent d’une simple protection de voyage, pour y glisser l’écran de la Switch et ses Joy-Con simplement, tandis que d’autres voudront y stocker toutes leu1rs cartouches, voire même le dock entier. Ainsi, certaines sacoches valent plus cher que d’autres, et il est avant tout important de penser à l’aspect pratique en premier lieu plutôt qu’à l’espace proposé. De plus, il existe quelques sacoches aux couleurs de jeux Switch que les fans souhaiteront absolument.

Voici donc une sélection de sacoches pensées pour la Nintendo Switch, qui offrent à la fois de la sécurité et de nombreuses possibilités pour y transporter plusieurs accessoires avec la console, et ce à tous les prix. On commence par vous évoquer les mallettes de transport, puis les étuis de protection, et enfin, les simples pochettes.

Les mallettes de transport

BigBen Interactive, la mallette du voyageur

On est sur une marque référence de l’accessoire. Avec un prix premium, on est ici en face d’un modèle qui permet de transporter bien plus de choses. Il s’agit d’une petite mallette qui permet de transporter la Switch, mais également le dock et le support manettes de Joy-Con. Pratique si vous emmenez la Switch chez un ami pour jouer sur la télé.

Younik, un étui pour Switch Deluxe

On part chez Younik avec une autre référence de la mallette de transport. L’avantage ici, c’est que vous pourrez non seulement stocker toute la panoplie de la console (de la manette au dock) dans des étuis prévus exprès à cette occasion, mais à un prix nettement plus abordable. On est en face d’une vrai mallette de transport, assez épaisse il faut bien le dire, qui se transporte facilement avec sa poignée.

Les étuis de transport

L’incontournable sacoche de protection de Bigben

Avec BigBen, on est souvent certain d’avoir un matériel de qualité qui ne déçoit pas, tout en proposant un prix attractif. C’est ci le cas avec cette sacoche de transport qui dispose d’un revêtement sobre mais agréable au toucher. Une référence, classique mais qui fonctionne très bien.

De plus, on retrouve des étuis de rangements pour les jeux à l’intérieur, ce qui permet de ranger ces derniers même en dehors de la sacoche. Elle est aussi idéale pour jouer en nomade puisqu’un socle permet de la poser en toute sécurité, ce qui est plus pratique que le petit pied fragile de la Switch elle-même.

tomtoc, un étui pour Nintendo Switch Protection Rigide

Il s’agit aussi d’une petite mallette très robuste mais bien plus réduite, qui permet néanmoins d’y enfermer une manette, des jeux (jusqu’à 24 cartouches) et le chargeur de la Switch en plus de la console. Comme pour le premier modèle présenté dans l’article, cet étui permet de poser l’écran de façon verticale pour y jouer n’importe où sans avoir peur de casser l’écran. Le revêtement est aussi imperméable, afin d’éviter les mauvaises surprises.

Mumba, la robustesse et la solidité

Si la robustesse compte avant tout pour vous, cet étui sera un choix idéal. Lui aussi est imperméable, et résiste à tous les chocs, tout en disposant d’assez d’espaces pour y transporter le chargeur et des jeux en plus. Il n’est pas aussi transportable que le précédent puisqu’il n’a pas de petite poignée comme une mallette, mais il est hautement résistant et vous permettra d’avoir l’esprit tranquille durant le voyage.

Younik, une housse abordable

Si vous recherchez un modèle abordable qui permet de transporter de nombreux jeux en plus de quelques accessoires, cette housse de transport répondra à vos besoins. Sans doute moins résistante que d’autres, elle remplit parfaitement son rôle avec un prix plus bas que les autres, tout en mettant votre console à l’abri des chocs moyens. Un très bon rapport qualité/prix !

Les sacoches aux couleurs des jeux

La sacoche édition Animal Crossing New Horizons

Pochette de Transport - Edition Animal Crossing... - Acheter sur Amazon La Pochette est parfaite pour commencer votre aventure avec style !; Indispensable pour les fans de la saga !

Cette gamme de pochette est plus classique, dans la mesure où elle ne permet que de transporter quelques jeux en plus de la console. Comment justifier son prix alors ? Eh bien il s’agit là d’une pochette aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons, ce qui ne laissera pas les fans de marbre. Mais c’est surtout le film pour protéger l’écran qui est fourni avec qui rend cette pochette attractive, et qui est un bonus non négligeable.

L’étui Zelda Breath of the Wild

Si vous êtes un fan absolu de Zelda Breath of The Wild, et que vous souhaitez posséder une pochette un peu plus stylisée que celles où l’on voit simplement Link sur le dessus, cet étui va vous plaire. Aux couleurs d’une tablette Sheikah, cet étui dispose de motifs en relief en plus d’une poignée, avec un niveau de détail très satisfaisant. A l’intérieur, on peut y stocker une douzaine de cartouches, avec la Switch et des câbles, tout en assurant un minimum de protection.

La housse de Transport Luigi/Mario

Fan de Mario ou de Luigi ? Alors vous pourrez montrer votre amour pour ces personnages en transportant votre Switch dans ces sacoches aux couleurs des salopettes des deux héros moustachus de Nintendo. La pochette en elle-même reste relativement basique mais le petit plus réside dans les salopettes en relief, qui offrent une fermeture de plus. A l’intérieur, on retrouve des rangements pour les jeux et pour les câbles, rien de plus, mais c’est le prix à payer pour avoir le look digne d’un plombier.

La pochette aux couleurs de Pikachu

PowerA Boîtier de Protection/Pochette de... - Acheter sur Amazon La manette est sous licence officielle de Nintendo et The Pokémon Company International; Garantie limitée de 2 ans

PowerA propose plusieurs déclinaisons des pochettes simples de transport pour la Nintendo Switch, surtout centrée autour de la licence Pokémon. On en retrouve donc aux couleurs de Pikachu, Mewtwo, Evoli ou Carapuce, mais aussi une pochette Overwatch, pour les fans de jeux Blizzard. La pochette protège bien l’écran et peut encaisser quelques petits chocs sans problèmes. Le petit plus qui donne du style : les fermetures éclairs en forme de Joy-Con.

Les pochettes

Moins résistantes que le reste, ces pochettes prennent peu de place et sont peu épaisses, tout en permettant néanmoins de voyager avec votre Switch, et le tout avec style.

Funlab, l’étui avec Tom Nook

Si vous souhaitez qu’Animal Crossing vous suive n’importe où, autant emmener Tom Nook avec vous. Cette pochette est avant tout là pour emballer la Switch, et non la protéger des plus grands chocs, mais sera suffisante lors de quelques trajets sans dangers. Facile à transporter car fine, le matériau utilisé permet une bonne accroche dans la main, et des étuis de rangements sont prévus pour les cartouches.

PowerA Pokémon, avec Pikachu et Évoli

Pokémon PowerA pour Nintendo Switch ou Nintendo... - Acheter sur Amazon Pochette élégante pour Nintendo Switch avec dragonne amovible et filet de rangement; Sacoche pour console avec garantie de deux ans – consultez PowerA.com/Support

Chez PowerA, on retrouve également une vraie sacoche design où Evoli et Pikachu prennent la pose. Elle permet déjà de protéger un peu mieux la Switch face à certaines pochettes (même si elle ne le fait pas aussi bien qu’un étui de transport), mais elle dispose d’une dragonne pour éviter de la faire tomber bêtement, en plus de petits détails qui font la différence. On pense à la Pokéball en guise de zip, ou encore ces couleurs sobres et élégantes qui passent partout.

Une housse Antichoc pour Nintendo Switch

Pour celles et ceux qui préfèrent la sobriété, cette petite pochette de protection remplira à merveille son job. On est en face d’un produit très simple mais aussi passe-partout, qui se rangera très bien en toute discrétion n’importe où. On y trouve même des places attribuées pour les cartouches, comme un petit sac à main élégant.

Et voilà, c’est tout pour cette sélection des meilleures pochettes pour protéger sa Nintendo Switch. Si vous étiez à la recherche d’une sacoche pour votre console, vous avez probablement trouvé votre bonheur. Mais n’oubliez pas, il faut également un écran de protection et de quoi stocker vos jeux. On vous propose d’ailleurs une sélection des meilleurs cartes SD pour Switch.