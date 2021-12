Si vous ne savez pas quelle Nintendo Switch choisir, ce guide d’achat vous a probablement aidé. Il est parfois compliqué de savoir quelle console Switch vous convient le mieux lorsque l’on ne connaît pas trop les différences entre chaque modèle. Voici quelques informations complémentaires sur les différentes Nintendo Switch, avec leurs caractéristiques techniques.

Quelles sont les différences entre les Switch ?

Les différentes modèles Switch que l’on peut trouver sur le marché disposent de caractéristiques uniques. La Nintendo Switch est une console hybride, aussi bien portable que de salon, et c’est surtout sa forme qui va changer entre les différents modèles, ainsi que son utilisation. Voici les caractéristiques techniques des trois modèles de Nintendo Switch :

Switch Lite

Résolution : 720p

Dimensions : 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm

Ecran : LCD 5,5 pouces

Poids : 275 g

Sans Joy-Con

Mémoire : 32 Go

Autonomie : 3 à 7 heures

Switch

Résolution : 720p en mode portable, 1080p en docké

Dimensions : 102 mm x 239 mm x 13,9 mm

Ecran : LCD 6,2 pouces

Poids : 398 g

Avec Joy-Con

Mémoire : 32 Go

Autonomie : 4,5 à 9 heures

Switch OLED

Résolution : 720p en mode portable, 1080p en docké

Dimensions : 102 mm x 242 mm x 13,9 mm

Ecran : OLED 7 pouces

Poids : 420 g

Sans Joy-Con

Mémoire : 64 Go

Autonomie : 4,5 à 9 heures

Notez également que les trois consoles embarquent plus ou moins les mêmes composants internes, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de différences de puissance entre les modèles. Un jeu sera aussi beau sur une Nintendo Switch traditionnelle que sur une Nintendo Switch OLED.

Les jeux Switch tournent-ils sur toutes les Switch différentes ?

Pour la plupart, oui, la majorité des jeux Switch sont compatibles avec les différents modèles. Cependant, il existe des exceptions, qui sont liées à la Nintendo Switch Lite. Etant donné que cette dernière à des manettes intégrées, et non des Joy-Con détachables, certains jeux seront inaccessibles si vous ne connectez pas des Joy-Con supplémentaires. C’est notamment le cas pour les jeux suivants :

Quels sont les accessoires à acheter avec une Nintendo Switch ?

Comme presque toutes les consoles Nintendo, la Switch a droit à de très nombreux accessoires, quel que soit le modèle. Cela passe tout d’abord par les manettes, avec la possibilité d’acheter et de connecter des Joy-Con supplémentaires. Avec une paire de Joy-Con en plus, il est possible de jouer à plusieurs, notamment sur des jeux populaires comme Mario Party Superstars ou Mario Kart 8 Deluxe.

Mais pour celles et ceux qui veulent des contrôles plus précis, il existe aussi des manettes plus traditionnelles à connecter à la Nintendo Switch. Si vous souhaitez acheter une manette, on vous redirige vers notre guide complet qui liste les meilleures manettes Nintendo Switch pour vous aider à choisir.

En plus des manettes, il est aussi important de bien protéger sa Nintendo Switch, surtout dans les transports. Les sacoches Nintendo Switch deviennent alors très vite indispensables, tout comme les protections d’écran pour éviter les rayures et les mauvais accidents du quotidien, surtout si la console est à destinations des plus jeunes.

Quels sont les meilleurs jeux Switch ?

La Nintendo Switch est une console qui est principalement tournée vers la famille, avec de nombreux jeux qui peuvent être appréciés par les petits et grands. En dehors de Mario Party Superstars ou Mario Kart 8 Deluxe que l’on vient de citer, on note également le très populaire Just Dance 2022 ou encore Warioware Get it Together et même Super Smash Bros Ultimate qui peuvent être joués entre amis ou en famille.

Pour ce qui est des jeux que l’on apprécie seul, il y a quelques incontournables comme Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore Metroid Dread pour les plus grands.

Enfin, pour les plus sportifs, Ring Fit Adventure est idéal pour garder la forme tout en s’amusant, le tout sans bouger de chez soi.

Quelle Switch offrir à Noël ?

Offrir une console est une opération compliquée. Si vous savez que la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau souhaite une Nintendo Switch, il est aussi important de savoir l’usage qu’elle va en faire.

Pour les plus jeunes qui ne souhaitent pas forcément jouer à plusieurs, on recommandera la Nintendo Switch Lite, qui est facilement transportable tout en étant assez robuste. Ce modèle est également à prioriser si vous souhaitez réaliser des économies, étant donné que son prix d’appel est très attractif, avec un rapport qualité-prix presque imbattable. De plus, cela permet d’économiser et de se tourner vers des packs spéciaux, qui comprennent la console + des jeux.

Si la personne joue aussi sur sa télévision dans son salon ou dans sa chambre, aussi bien en famille qu’en solitaire, une Switch traditionnelle ou OLED feront l’affaire. La seule différence notable entre ces deux modèles réside au niveau de l’écran, et donc par extension du prix. Un prix qui ne diffère pas tant que ça d’ailleurs. Si la personne ne joue jamais en mode portable, alors la Switch OLED n’a pas grand intérêt, mais si elle compte jouer autant sur sa télévision qu’en portable, ce dernier modèle proposera la meilleure expérience.

Pour résumer :