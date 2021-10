Comment bien protéger sa Nintendo Switch OLED ?

C’est aujourd’hui que sort la Nintendo Switch OLED, le dernier modèle de la console de Nintendo qui permet d’avoir accès à un meilleur écran et un confort plus large. Le principal atout de cette machine, qui n’embarque pas plus de puissance que la première Switch, c’est donc bien entendu son écran OLED de 7 pouces (6.2 pouces pour la Switch classique), qui affiche de bien meilleures couleurs et un confort visuel non-négligeable. Et forcément, cet écran, il faut le protéger plus que jamais, étant donné qu’il s’agit là de la grande force de la console. Voici comment protéger l’écran de la Nintendo Switch OLED.

Quel écran de protection pour Switch OLED ?

Afin de protéger l’écran de sa Switch OLED, il est donc recommander d’utiliser des écrans de protections, de la même manière que sur la Switch traditionnelle, ou des films qui vont recouvrir l’écran.

Il existe donc des protections d’écran en verre trempé généralement très fins, afin de ne pas gâcher le rendu de l’écran. Ces accessoires sont peu couteux et permettent de protéger l’écran contre les petits chocs, et ainsi éviter les vilaines rayures qui pourraient s’installer avec le temps, notamment si vous transportez souvent votre console.

Quelle coque pour protéger la Switch OLED ?

Pour celles et ceux qui souhaitent complétement protéger leur Switch OLED, il existe également des coques qui vont ainsi recouvrir l’entièreté de la console, ce qui est idéal pour éviter tous les chocs légers. Ce ne sont pas les mêmes modèles que la Switch classique, notamment à cause du socle de la console, bien plus large que sur la première version de la console.

Avec une coque, on évite ainsi les rayures sur l’écran et les impacts du quotidien. Evidemment, ce type de protection est surtout réservé à celles et ceux qui jouent essentiellement à la console dans son mode portable, et qui enlèvent peu les Joy-Con.

Quelle pochette pour transporter la Switch OLED ?

Si vous préférez vous balader avec votre Switch partout où vous allez, Nintendo a aussi sorti une pochette de transport officielle pour la Switch OLED. A l’intérieur, on retrouve une protection d’écran que l’on peut appliquer sur la console, tandis que la pochette en elle-même peut contenir la Switch OLED, deux dragonnes pour les Joy-Con ainsi que jusqu’à 5 cartouches de jeu.

Pour d’autres sacoches de transport plus colorées et originales, vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat dédié sur les pochettes de transport Nintendo Switch. L’une des plus populaires est la PDP Pull-N-Go Case, qui est bien plus massive, mais qui permet de vraiment transporter tout l’attirail de la Nintendo Switch.

Pour en savoir plus sur la Nintendo Switch OLED, n’hésitez pas à lire notre test complet qui vous indique également où la trouver en ligne.