Alors que la fin de Saison est prévue pour le 20 février prochain, Fortnite célèbre la Saint Valentin par le biais d’une mission temporaire « Amour et Guerre ». Cette mission regorge de nouveaux défis, pour mettre en lumière un nouveau mode de jeu, Opération Destruction.

En effet, 12 nouveaux défis dont certains à étapes, sont disponibles avec à la clé de l’EXP mais aussi plusieurs récompenses exclusives comme des pioches, des sprays ou des bannières. Les défis sont répartis en deux catégories : les défis Amour et les défis Guerre, 6 dans chacune des catégories.

A la clé, une fois 5 défis Amour terminés, une variante Amour pour l’accessoire de dos Planche de skate et une fois 5 défis Guerre terminés, une variante Masque de métal pour le même accessoire de dos. Enfin, si vous réussissez tous les défis dans leur intégralité, vous recevrez la double-pioche Surins du crépuscule.

A noter que lorsque les défis ne mentionnent pas ce nouveau mode de jeu, c’est que vous pouvez également les réaliser en mode « normal » Battle Royale ou Foire d’Empoigne.

La liste des défis de la mission « Amour et Guerre »

Certains défis sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis proposés ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Guerre : Faire des parties d’Opération Destruction (5).

Guerre : Poser ou désamorcer une bombe dans des parties d’Opération Destruction. Défi à étapes.

Amour : Finir dans le top 15 dans des parties en duo ou section avec un ami (5). Récompense : aérosol Amour épineux.

Amour : Acheter des objets dans les distributeurs automatiques dans des parties d’Opération Destruction. Défi à étapes.

Amour : Soigner un équipier avec le bazooka à bandage (100 PV). Récompense : revêtement Bosselures.

Guerre : Eliminer des adversaires dans des parties d’Opération Destruction. Défi à étapes. Récompense : 15 000 EXP.

Guerre : Eliminer des adversaires ou réanimer des équipiers en une seule partie (3). Récompense : émote Eventail royal.

Amour : Obtenir de l’or dans des parties d’Opération Destruction. Défi à étapes.

Amour : Remercier le chauffeur de bus dans plusieurs parties (7). Récompense : écran de chargement Vision d’amour.

Guerre : Acheter un objet de rareté différente dans les distributeurs automatiques dans des parties d’Opération Destruction. Défi à étapes. Récompense : 20 000 EXP.

Guerre : Infliger des dégâts à des adversaires (1000). Récompense : bannière.

Amour : Regagner des PV ou appliquer du bouclier (500). Récompense : bannière.



Guerre : Faire des parties d’Opération Destruction (5)

Récompense : aérosol Masque de métal.

Un tout nouveau mode créé par la communauté a été choisi pour illustrer cet événement Amour et Guerre de 2 semaines, « Opération destruction ». Le principe est simple : vous devez protéger votre camp si vous êtes défenseur, ou attaquer celui de vos adversaires si vous êtes attaquant, dans un seul but : gagner le plus de manches possible. Pour cela, il vous faudra aller poser une bombe dans le camp adverse, ou désamorcer celle que vos ennemis auront déclenché dans votre camp.

Si vous parvenez à protéger suffisamment votre camp, vous gagner, et idem si vous arrivez à poser une bombe sans qu’elle soit désamorcée rapidement. Chaque manche gagnée ou action importante vous fait gagner de l’or a dépenser pour vous acheter de nouvelles armes pour les manches suivantes. Le fait d’éliminer toute l’équipe adverse pour fait également gagner la manche.

Plusieurs lieux différents se relayent pour empêcher la monotonie. A noter que cela se joue en équipes de 6, alors à vous de rassembler tous vos potes pour triompher.

Guerre : Poser ou désamorcer une bombe dans des parties d’Opération Destruction

Récompense : 25 000 EXP.

Pour ce premier défi à étapes de cette mission, il vous faudra jouer en mode Opération Destruction. Le principe étant soit de poser une bombe en tant qu’attaquant, soit d’en désamorcer une en tant que défenseur. Vous devrez vous approcher des points A ou B et appuyer longtemps sur la touche Action pour poser ou désamorcer la bombe en question en plusieurs secondes.

Cependant, attention aux ennemis qui pourraient se cacher et vous jouer des tours. Allez-y en groupe, c’est le mieux pour triompher en 3 étapes distinctes et réussir ce défi afin d’empocher les 25 000 EXP.

Amour : Acheter des objets dans les distributeurs automatiques dans des parties d’Opération Destruction

Récompense : 25 000 EXP.

Avant chaque manche d’Opération Destruction, vous pourrez dépenser l’or obtenu pendant la partie pour acheter des armes plus puissantes ou de rareté supérieure, ou encore des matériaux de construction. Vous pouvez aussi en profiter pour refaire votre bouclier. Dirigez-vous vers les distributeurs automatiques et appuyez sur Action.

Ce défi à étapes peut être long à réaliser alors enchaînez les parties du mode pour réussir rapidement et avancer dans vos défis Amour et Guerre.

Amour : Obtenir de l’or dans des parties d’Opération Destruction

Récompense : 25 000 EXP.

Dans les parties d’Opération Destruction, à chaque action de type poser une bombe, désamorcer, éliminer un adversaire, gagner une manche etc., vous remportez de l’or. Cet or, vous devrez le débourser dans les distributeurs automatiques en début de chaque manche. Ne faites pas votre radin(e), l’or disparaitra à la fin de la partie, donc utilisez- le pour réussir ce défi à étapes !

La fin de Saison approche, alors tenez-vous prêts pour toutes les nouvelles infos qui vont arrive sur le site. En attendant, n’hésitez pas à découvrir tous nos guides pour les défis de la Saison actuelle si vous ne les avez pas encore terminés.